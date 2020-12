Per combattere e battere un robot la soluzione è una sola: hai bisogno di un altro robot. Anthony Mackie e Damson Idris sembrano conoscere bene questa parte e li vediamo recitare nel primo trailer di Outside the Wire di Netflix.

Se sei un appassionato di droni resterai subito soddisfatto, visto che il protagonista è un pilota di droni, incaricato di aiutare il suo ufficiale superiore a localizzare un dispositivo molto pericoloso. C’è solo un piccolo dettaglio: il suo capo è un androide.

Ma vediamo la trama di Outside the Wire nello specifico

In Outside the Wire, un film di fantascienza/guerra, Idris veste i panni di Leo, un pilota di droni caduto in disgrazia che è stato inviato in una zona di guerra piena di umani, macchine e altro. Una volta arrivato sul posto, Leo ha il compito di aiutare Harp (Mackie) a localizzare un dispositivo che distruggerà il mondo… prima che lo facciano gli insorti. Con sua grande sorpresa, Leo scopre che Mackie è un incredibile androide, creato per essere una macchina da guerra inarrestabile.

Questo è l’ultimo progetto Netflix di Mackie, dopo aver contribuito alla seconda stagione di Altered Carbon (che è stata cancellata) e come protagonista in Synchronic.

Idris ha già recitato in Snowfall di FX, sebbene abbia partecipato anche agli episodi di The Twilight Zone e Black Mirror. Outside the Wire è stato diretto da Mikael Hafstrom e scritto dagli sviluppatori di giochi di The Division, Rob Yescombe e Rowan Athale. Nel cast appare anche Emily Beecham (Into the Badlands), Michael Kelly (Jack Ryan) e Pilou Asbæk (Game of Thrones).

Outside the Wire arriverà su Netflix il 15 gennaio 2021.

Riuscirà a essere una valida alternativa a Terminator?