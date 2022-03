Ozark è una serie tv statunitense che ha fatto il suo esordio su Netflix nel 2017. All’attivo ha quattro stagioni per un totale di 37 episodi. Il protagonista è Marty, un consulente finanziario che vive una vita apparentemente tranquilla con la propria famiglia a Chicago, ma ha un lavoro secondario molto particolare: Marty, infatti, ricicla denaro sporco per i cartelli messicani.

Serie vincitrice di Emmy, è stata definita da Entertainment Weekly come un colpo da maestro. Per questo, ora che ci si avvicina alla fine gli appassionati provano un misto tra tristezza e curiosità. La seconda parte della quarta stagione di Ozark è attesa per il prossimo mese, precisamente per il 29 aprile. Per far passare più velocemente i giorni dell’attesa, Netflix ha condiviso il trailer ufficiale per iniziare a vedere quello che ci aspetterà. Un trailer che ha portato dubbi nel pubblico e che ha sconvolto. Facciamo un passo indietro ed anticipiamo che vi saranno degli spoiler per chi non ha ancora finito di vedere tutti gli episodi di Ozark. La prima parte della quarta stagione si è conclusa con Ruth Langmore sconvolta per la morte di Wyatt, suo cugino. Arrabbiata, aveva scoperto che il responsabile di tutto era il nipote di Navarro e si era messa in macchina per cercare Javi, non avendo più nulla da perdere. Lo showrunner Chris Mundy ha affermato che:

“Marty e Wendy non possono evitarlo e Ruth vuole che accada. Si tratta di più di un’ora di episodio piuttosto intenso dal punto di vista emotivo. Penso che gli ultimi sette episodi riguardino piuttosto intensamente il matrimonio e la famiglia. E Ruth è un’estensione di quella famiglia”.

I protagonisti di Ozark

All’inizio del trailer troviamo Marty che, parlando con Wendy, afferma di essersi stufato di sporcarsi le mani di sangue. Marty, infatti, si sente responsabile di quello che è successo alla famiglia di Ruth, mentre la moglie cerca di fargli cambiare idea e pone l’accento sul fatto che lei ed i loro figli sono sempre messi in secondo piano. Nel frattempo, però, vediamo Ruth che spara diversi colpi sul nipote di Navarro tanto che pare lo ferisca a morte. Questo sarebbe un enorme spoiler che rivelerebbe già la fine della serie tv Ozark. Per questo motivo sembra difficile che possa succedere davvero anche perché poi alcune sequenze successive ci fanno vedere Javi mentre è prigioniero quindi è possibile che sia sopravvissuto. Non ci resta altro che aspettare il 29 aprile per vedere gli ultimi sette episodi che chiuderanno la serie tv.

E tu sei un fan di Ozark? Secondo te Javi morirà davvero o si salverà? Ti aspettiamo nei commenti!