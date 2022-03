Paky, nome d’arte di Vincenzo Mattera, parte dalla sua Rozzano per promuovere “Salvatore”, il suo primo album. Il disco è disponibile da oggi, 11 marzo, su tutte le principali piattaforme digitali e in versione fisica sugli store di musica. È stato prodotto da Island Records/Universal Music Italia.

L’album di esordio è ricco di featuring con artisti importanti come Guè, Marracash, Mahmood e Luchè.

“Salvatore” arriva dopo il successo dei singoli “Bleur” e “Mama I’m Criminal”, brani che hanno ottenuto più di 7 milioni di stream e sono stati al primo posto delle tendenze di Youtube.

Questo disco, tanto atteso nel mondo del rap, è il manifesto che da voce alla sua realtà.

Nel brano “No wallett”, cantato insieme a Marracash ed estratto dall’album, Paky mette in luce proprio questi aspetti, parlando di lui, di ciò che vuole e di ciò che vede.

Qual è il significato di No wallet di Paky ft. Marracash

Il testo della canzone racconta quello che vive e ha vissuto il rapper nella realtà di un comune come Rozzano, dove la povertà e il disagio colpiscono chi ci vive.

Mette in primo piano la sofferenza delle persone, amici e conoscenti sono costretti a rubare per sopravvivere. Parla della sua salvezza e del successo con la musica che però, non lo ha allontanato dalla rabbia che prova nei confronti di quella realtà. Ha vissuto nel degrado di quei posti, che gli sono rimasti addosso, come ripete più volte nella canzone.

Non sono ancora state annunciate le date del suo prossimo tour, per ora è stato confermato solamente il concerto a Gallipoli il 17 Luglio 2022.

Il testo di No wallet di Paky ft. Marracash

[Intro]

Oh, Andry

[Strofa 1: Paky]

Ehi-ehi, sono giovane gangsta come piace a lei

Ho i soldi G nella banca, non sopra un display

Ho dei pazzi nel mio clique, non pestarmi i piedi

Faccio diss in giro, nulla mi è sfuggito

Voglio diamantini sopra nocche spaccate

Scopo questa groupie, dice: “Rozzi ha spaccato”

La tasca mo è piena, sai, prima c’era un buco

Metto tutto ‘nguollo, non mi serve un wallet

Batto faccia e culo, mi perdo nel nulla

I miei giù con le buste, corro come Puma

Rubavo nei camion, mo mi veste uno

Cerco Marra in Barona, Rozzi a un quarto d’ora

[Pre-Ritornello: Paky]

I soldi dentro, mi chiudo con le molle

Dieci K in blu (In blu), non uso il portafoglio

No wallet, ah (Ah)

No wallet, li metto tutti ‘nguollo

[Ritornello: Marracash]

No wallet

Tutti nella tasca di tuta di felpa

No wallet

Tutto nella testa, non tengo un’agenda

No wallet

Eh, ah, com’è vera la mia merda

Sembra scritta dalla strada stessa (Marracash)



[Strofa 2: Marracash]

Vroom, scanne in dei Missaglia, là fuori è una taiga

Sto tutto stonato, fra’, tutto Stone Island

Soldi, grammi, guardie, ce li ho tutti addosso (Damn)

Sloggati dai sociali o slogati un polso (Ahah)

Cristo resort, sono risorto

Torno al blocco, becco Nico nel solito posto (Ahi)

Dice che si è aperto una gioielleria nel corso

Chiedo: “Come?”, mi ha risposto: “Col piede di porco”

Huh, già da Rozzi da quando ero bimbo

Via dei Fiori però non ne viene fuori un giglio

Huh, nu latitante, Tommy Riccio

Questa bitch, frate’, c’ha più filler del tuo disco

[Pre-Ritornello: Paky]

I soldi dentro, mi chiudo con le molle

Dieci K in blu (In blu), non uso il portafoglio

No wallet, ah (Ah)

No wallet, li metto tutti in ‘nguollo

[Ritornello: Marracash]

No wallet

Tutti nella tasca di tuta di felpa

No wallet

Tutto nella testa, non tengo un’agenda

No wallet

Eh, ah, com’è vera la mia merda

Sembra scritta dalla strada stessa