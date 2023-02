Se deciderai di vedere “Pamela: a love story“, probabilmente scoprirai alcune cose che non sapevi dell’attrice. Dopo i titoli di coda Pamela Anderson ti piacerà più di quanto ti piaceva prima e che probabilmente è più carina di quanto pensi, che è un libro aperto, che i suoi figli sono ragazzi normali e non atteggiati e che è orgogliosa di lei e che ha uno dei peggiori gusti in fatto di uomini di qualsiasi altra donna al mondo. (Fa sembrare fortunata in amore persino Wanda Nara.)

Se guardi tutte e due le ore del documentario, potresti persino scoprire qualcosa su di te.

Il film inizia lentamente. Pamela Anderson è in una casa sulla spiaggia in Canada, nella città della sua infanzia e sta guardando i video di se stessa di un quarto di secolo fa. Da lì pensavo: “devo iniziare a prepararmi, saranno 112 minuti di video tagliati di Pamela.” Ma poi, una volta che ti concentri sul suo viso, ti rendi conto che questa ex star di “Baywatch” è una donna intelligente e divertente. Questa non è l’insulsa testa vuota interpretata da Lily James in “Pam & Tommy” di Hulu.

Anderson ha avuto l’idea di realizzare il documentario sulla sua vita dopo l’uscita della miniserie Hulu dello scorso anno sul suo matrimonio con la rock star Tommy Lee. Non ha partecipato alla serie e in realtà ha schivato le chiamate di James quando quest’ultima si stava preparando a interpretarla. Invece, Anderson ha deciso che, dal momento che Hulu stava raccontando la sua storia, tanto valeva pubblicare la sua versione. Ha anche scritto un libro di memorie: “Love, Pamela”, uscito martedì 31 gennaio, il giorno in cui il suo documentario è stato pubblicato su Netflix.

E lei non si tira indietro. Anderson ha tenuto i diari della sua infanzia fino al matrimonio con Tommy Lee e li ha consegnati ai realizzatori del documentario Netflix. In tutto il film, la narrazione è un mix dei suoi commenti di oggi e delle sue impressioni dell’epoca, citate dai suoi diari.

Com’è posare per Playboy? Lei te lo racconta. Com’è una festa di Hollywood? Se assomigli a Pamela Anderson, è un posto in cui Sylvester Stallone ti dice che ti darà un appartamento e una Porsche se sarai la sua “ragazza numero 1.

“Sei a Hollywood ora, tesoro”, ha detto Anderson citando Stallone. “Questa è l’offerta migliore che riceverai nella tua vita.”

Migliore offerta o meno, Anderson non aveva accettato il flirt di Stallone, ovviamente. Non era il suo tipo. Era più attratta da ragazzi magri e matti, degenerati che assomigliano a suo padre, Barry Anderson, che appare nelle foto d’epoca come un alcolizzato slanciato. Anderson sembra capire questa connessione nel documentario e anche con gli abusi che ha ricevuto dalla sua ex babysitter, morta poi in un incidente stradale.

C’è un bel momento in cui la 55enne Pamela Anderson si guarda, intorno ai 30 anni, mentre saltella con Lee nelle felici, prime affermazioni del loro matrimonio, e dice: “Quello era il momento giusto per innamorarmi, là ero veramente innamorata”.

È stata felice per un po’, poi le cose hanno cominciato a peggiorare. C’è stato un aborto spontaneo – forse il risultato di un lavoro eccessivo – poi un sex tape rubato da casa loro che ha iniziato ad apparire sul mercato nero, poi nei negozi e infine su internet. Lei e suo marito hanno lottato invano perché il film venisse cancellato; più tardi, hanno combattuto l’un l’altro nelle mura domestiche. Lui ha finito per fare un periodo in prigione per abusi coniugali.

Pamela Anderson senza trucco a 50 anni in Pamela: a love story. Credits: Netflix.

Anderson ha ragione nel dire che il sex tape ha danneggiato la sua carriera. Le persone che non conoscevano precisamente la storia – come me – presumevano che lei e Tommy Lee l’avessero rilasciato per farsi pubblicità. Non l’avevano fatto. Anche perché quel video rovinò la carriera di Pamela Anderson come attrice. Nel frattempo, il pubblico americano, con la sua affidabile combinazione di puritanesimo e prudenza, l’ha etichettata come una poco di buono, ed è diventata lo zimbello del circuito dei talk show notturni.

A suo merito, Anderson non si considera una vittima, il che è particolarmente incoraggiante, poiché in realtà era una vittima. Invece, il documentario si conclude con lei che persegue una direzione completamente nuova nella sua carriera, con ottimismo e resilienza, in quel di Broadway.

Perché dovrebbe essere così sorprendente per noi che Anderson sia intelligente, che “ama le parole”, come scrive in uno dei suoi primi diari? Purtroppo i custodi della cultura non hanno mai smesso di volerla oggettivare, possederla o distruggerla, la forma di sessismo più cliché e ovvia che ci sia. Pamela, A Love Story potrebbe non sembrare particolarmente rivelatore, ma il suo puro pathos è innegabile. Oh, e come puoi non amare una storia in cui il momento della redenzione comporta l’ottenimento del ruolo principale nel musical di Chicago? Anderson non farà più ciò che ci aspettiamo che faccia; sta solo andando a fare la cosa che vuole fare nella vita.

In bocca al lupo Pamela.

E tu hai visto Pamela: a love story? Ti è piaciuto? Dimmi cosa ne pensi attraverso i commenti. Io ti lascio al commento finale della recensione.