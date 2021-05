Amazon Prime Video ha finalmente reso noto il trailer ufficiale della serie Young Adult dal titolo Panic. La trama, tratta dal libro di Lauren Oliver, affronta il tema del disagio adolescenziale, e la voglia di fuggire da una realtà opprimente e distruttiva.

La serie, che arriverà sul canale streaming il 28 maggio 2021, è per il momento composta di una stagione con 10 episodi.

La trama e il trailer di Panic

Dalle prime immagini che ci arrivano dal trailer, che puoi vedere in cima all’articolo, possiamo già capire molto di Panic, e conoscere così la trama che la caratterizza.

La storia si svolge in una cittadina texana dove, ogni estate, i ragazzi diplomandi si sfidano con una serie di particolari prove. Un’usanza molto antica, così antica che nessuno riesce a ricordare quando sia nata.

La vittoria di queste prove è molto importante per i giovani, che sono convinti che vincere sia l’unico modo per sottrarsi da quel posto, e per poter quindi andare via e realizzare le proprie aspirazioni.

Eppure, il momento che viene raccontato nella serie, è molto particolare, perché le regole cambiano, e i ragazzi dovranno capire quanto sono disposti a mettere in discussione la propria vita per poter vincere. In particolare seguiremo il personaggio di Heather (interpretata dall’attrice Olivia Welch) che, dopo aver rotto con il suo ragazzo, decide di affrontare la prova soprattutto per dimostrare qualcosa a se stessa.

Man mano che le sfide vanno avanti, però, Heather scoprirà di avere sempre più motivi per non mollare…

Il cast della serie tv

Per quanto riguarda il cast di attori, accanto alla già citata Olivia Welch, troviamo anche Mike Faist e Jessica Sula che interpretano rispettivamente i personaggi di Dodge e Natalie.

Poi ancora Ray Nicholson nei panni di Ray Hanrahan, Camron Jones in quelli di Bishop, Enrique Murciano in quelli dello sceriffo Kean e molti altri.

E tu cosa ne pensi del trailer di Panic? Guarderai la serie su Amazon Prime Video? Lascia un commento per farci sapere.