Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha mai sentito nominare Paola e Chiara, il duo canoro di musica pop formato dalle sorelle di Milano Paola e Chiara Iezzi. Le due hanno ottenuto il successo nel 1997 vincendo tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Amici come prima.

E poi voci di brani che ancora oggi ci fanno cantare come Vamos a bailar, Festival, Fino alla fine, A modo mio, Amoremidai, Blu e Milleluci per citarne alcuni. Fino alla decisione di abbandonare il mondo della musica o meglio di dire addio al duo di Paola e Chiara per intraprendere le carriere da soliste semplicemente come Chiara Iezzi e come Paola Iezzi. Una decisione che non era stata accolta al meglio dai loro fan, però si sa che a volte la vita va così e, dopo anni insieme, si decide di fare nuove esperienze. D’altronde sono molti i gruppi musicali che ce lo hanno insegnato. Nessun problema tra le due però, come invece si insinuava, tanto che hanno affermato:

“Sì ci siamo divise ma è tutto ok, quello è lavoro. Siamo una famiglia e questo conta più di tutto. Non siamo solo state colleghe, siamo sorelle e lo saremo per sempre. Era una scelta presa di comune accordo”.

Paola e Chiara a Bibione al concerto di Max Pezzali

Tuttavia, Paola e Chiara non sono mai state dimenticate dal loro pubblico e non solo e c’è chi sperava in un loro ritorno in grande stile nel mondo musicale. E ieri questo sogno si è realizzato seppure per pochi minuti. Paola e Chiara, infatti, sono ritornate ad esibirsi insieme e lo hanno fatto sul palco di Bibione, ospiti al concerto di Max Pezzali durante la data zero del suo tour, facendo sognare i nostalgici dell’inizio degli anni Duemila e facendo fare a loro, e non solo, un tuffo nel passato. Le due sono apparse in forma smagliante: perfetta forma fisica, belle come non mai e con grinta da vendere nonostante siano passati degli anni, nulla da invidiare alle Paola e Chiara del passato, anzi. Per chi non lo sapesse, infatti, le sorelle Iezzi hanno iniziato la loro carriera come coriste del gruppo degli 883 durante il loro La donna il sogno e il grande incubo Tour fino a poi camminare con le proprie gambe e diventare famose a livello mondiale con hit che hanno trovato un ottimo riscontro soprattutto nei paesi di lingua spagnola.

Le due, qualche settimana fa, sono state viste insieme in un dj set a Milano dove si sono esibite sulle note dei loro più grandi successi ed i rumors su una loro possibile reunion non solo mancati ed, anzi, sono diventati ancora più insistenti dopo l’evento di ieri con Max Pezzali. E c’è chi si chiede se davvero tutto questo possa essere il preludio di un loro ritorno. Che sia n arrivo un nuovo singolo per l’estate? Difficile da credere visto che ormai siamo già nel pieno della stagione estiva ed i tormentoni sono già usciti, ma tuttavia si fa spazio un’altra ipotesi: nel 2023 saranno dieci gli anni dal loro ultimo progetto e sui social si è alzato un unico grido, quello di vedere Paola e Chiara ospiti sul palco del Festival di Sanremo per ripercorrere la loro vita professionale. Amadeus accoglierà questo invito del popolo del web e le chiamerà? Non ci resta altro che aspettare e vedere se davvero siamo vicini ad una reunion del duo oppure se si tratta solo di illusioni.

E tu eri fan di Paola e Chiara? Saresti felice di una loro possibile reunion? Ti aspettiamo nei commenti!