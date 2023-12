Le vedremo a breve sul palco dell’Ariston in qualità di conduttrici del Prima Festival 2024, ma oggi, venerdì 22 dicembre, possiamo ascoltare le loro iconiche voci: di chi sto parlando? Ma di Paola e Chiara naturalmente, e del loro nuovissimo brano rilasciato sulle piattaforme di streaming musicale a partire proprio dalla data odierna, “Solo mai“.

Una canzone il cui testo è scritto a quattro mani dalle due sorelle, mentre la produzione è affidata allo svedese Stefan Storm, e che si caratterizza per un vibrante sound anni Ottanta.

Ma di cosa parla “Solo mai“? Scopriamone subito il significato del testo qui di seguito.

Significato di “Solo mai”

Il brano tratta un tema universale: quello della solitudine, che fa sentire spaesati, come una misera fiammella alla mercé di un indomito vento. Il messaggio del testo è tuttavia di profonda speranza, affinché si possa costruire un futuro basato sulla totale uguaglianza e sulla vicinanza reciproca, in cui nessuno dovrà sentirsi mai solo. A meno che non lo voglia lui stesso, certo, che sappiamo tutti l’enorme differenza in termini di peso che intercorre tra la solitudine imposta e quella volutamente cercata.

Nella canzone si ribadisce dunque allo stesso tempo il concetto sempiterno dell‘amore, per se stessi e per gli altri, l’ingrediente base che permette di riempire qualsiasi cuore.

Testo della canzone

[Intro: Paola]

(Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no

[Verso 1: Paola]

Ho senso di contraddizione

In questo mondo che

Nasconde ogni imperfezione

Ogni dubbio, ogni se

[Pre-Ritornello: Chiara, Paola & Chiara]

Ma sogno ancora di un domani

Di amare fino in fondo io (In fondo io)

Dove saremo tutti uguali

E non avremo più bisogno di avere un dio

[Ritornello: Paola & Chiara]

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh

(Solo mai)

[Verso 2: Chiara]

Tu che stai cercando una risposta

A tutto quel che non va

E sei qui, ma guardi a distanza

Gli abusi e la crudeltà

[Pre-Ritornello: Paola, Paola & Chiara]

E sogni ancora di un domani (Mh)

A ogni paura dire addio (Dire addio)

E saremo tutti uguali

E non avremo più bisogno di avere un dio

[Ritornello: Paola & Chiara, Paola]

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh

Eh no

[Bridge: Paola, Chiara]

Chiudi gli occhi e sai (Chiudi gli occhi e sai)

Che ci sono io con te (Ci sono io con te)

Non è solo mai (Non è solo mai)

Chi l’amore porta in sé (Chi l’amore porta in sé)

Eh-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

[Ritornello: Paola & Chiara, Chiara]

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh.