Paolo Vallesi è un cantautore di Firenze classe 1964. Raggiunge la notorietà nel 1991 con la partecipazione al Festival di Sanremo dove, con il brano Le persone inutili, conquista il primo posto nella categoria delle Nuove Proposte. Da quel momento inizia una carriera in ascesa per il cantante toscano, ma non sempre facile.

Arriva ad essere conosciuto in tutto il mondo, ma soprattutto nell’America del Sud ed in Spagna grazie ad alcuni brani cantati in lingua spagnola. Autore di brani di successo come La forza della vita, Aiutami, Non mi tradire, Tutti quelli che si perdono e Fa che sia amore per citarne alcuni. Ed oggi Paolo Vallesi torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 ottobre, esce infatti il suo singolo dal titolo Non andare via che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Per i fan di sempre di Paolo Vallesi non è un nuovo brano in quanto è stato già presentato al Festival di Sanremo nel 1996, ma la novità questa volta è il duetto con Gigi D’Alessio e con un arrangiamento completamente nuovo in quanto fa parte di IoNoi, progetto discografico pubblicato in occasione dei suoi 30 anni di carriera ed a proposito di questo duetto Paolo Vallesi rivela che:

“Con Gigi è stato molto divertente scegliere’ Non andare via’ dato che ha una scrittura che in qualche modo ricorda lo stile classico della tradizionale musica partenopea. Gigi ci tiene molto a questa canzone e al video”. “Ma non è che questa canzone l’hai copiata a me?” mi ha detto Gigi “Però visto che è del ’96 mi sa che te l’ho copiata io!”

Il cantante Paolo Vallesi

Il significato di Non andare via

Non andare via, il nuovo singolo di Paolo Vallesi con Gigi D’Alessio, racconta delle forti emozioni che si provano in una coppia quando si sente il bisogno della propria metà: “E non c’è più futuro nel presente ma non è mica colpa mia se tutto passa così velocemente se tutto sembra una bugia” fino alla richiesta “Almeno tu non andare via rimani qui vicino a me, ti prego no non andare via perché sei così importante perché tutto il resto è niente senza te, non andare via da me”.

Il progetto discografico di Paolo Vallesi IoNoi contiene 10 brani inediti, ma anche i suoi più grandi successi di sempre riarrangiati ed interpretati insieme a famose voci del mondo della musica italiana, oltre Gigi D’Alessio, infatti spazio anche ad Enrico Ruggeri, Marco Masini, Gianni Morandi, Dolcenera fino a Leonardo Pieraccioni.

E tu sei un fan di Paolo Vallesi? Hai già avuto modo di ascoltare la nuova versione di Non andare via con Gigi D’Alessio? Ti aspettiamo nei commenti!