Paolo Vallesi è un cantautore di Firenze classe 1964. Raggiunge la notorietà nel 1991 con la partecipazione al Festival di Sanremo dove, con il brano Le persone inutili, conquista il primo posto nella categoria delle Nuove Proposte. Da quel momento inizia una carriera in ascesa per il cantante toscano, ma non sempre facile. Arriva ad essere conosciuto in tutto il mondo, ma soprattutto nell’America del Sud ed in Spagna grazie ad alcuni brani cantati in lingua spagnola.

Oggi, venerdì 14 gennaio, Paolo Vallesi torna sulla scena musicale. In rotazione alla radio e disponibile sulle piattaforme digitali, il suo nuovo brano dal titolo Canzone d’amore che farà parte di un docufilm e che anticipa l’uscita di un doppio progetto atteso per marzo: l’arrivo di un album di inediti, ma anche l’uscita di un altro album di duetti con alcuni dei più grandi artisti italiani. Vallesi non ha dubbi su questo progetto, tanto che lo definisce:

Il cantante Paolo Vallesi

“Il più importante lavoro della mia trentennale carriera”.

Nel frattempo, si prepara anche per tornare protagonista di una tournéè che andrà in scena nel mese di aprile dove, appunto, potrà presentare ai suoi fan i suoi nuovi lavori. Le date saranno comunicate nei prossimi giorni, ma il suo pubblico non vede l’ora di sapere le città che toccherà il tour.

Il significato di Canzone d’amore

Il protagonista di Canzone d’amore è, ovviamente, come dice il titolo stesso, il forte sentimento che caratterizza la nostra vita e che fa in modo che tutto ci appaia più bello. A proposito del brano, Paolo Vallesi ha affermato che:

“Nel titolo del brano che ho scelto c’è già tutto. Ci sono le due parole che più ho voglia di sentire da un bel pò di tempo a questa parte, sono le due parole che più mi danno conforto in questo periodo in cui si sente parlare sempre e fin troppo di tutt’altro”.

E tu sei un fan di Paolo Vallesi? Cosa ne pensi di Canzone d’amore? Ti aspettiamo nei commenti!