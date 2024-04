La Rappresentante di Lista, pubblica “Paradiso“, il nuovo singolo disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 19 aprile.

Il brano rappresenta un nuovo capitolo, una nuova metamorfosi e nuove storie da raccontare per il femminile plurale che, da sempre, Veronica e Dario utilizzano per portare avanti la propria narrazione.

Di fatto, quello de La Rappresentante di Lista è un progetto stratificato, che negli anni ha codificato la sua poetica cangiante e la sua voce fuori dal coro, raccontando la propria personale visione del mondo ed esplorando temi come il corpo, le relazioni e la resistenza.

Registrata tra gli Indigo Studios di Palermo, luogo d’elezione della band e lo Studio 13 che Damon Albarn ha fondato a Londra, “Paradiso” è stata scritta in parte a a Brooklyn (dove la band ha incontrato il chitarrista Kit Conway) e in parte durante una session con Antonio Di Martino e non è altro che un viaggio che ripercorre questi primi 13 anni di carriera de La Rappresentante di Lista.

Il significato di “Paradiso” de La Rappresentante di Lista

Nello specifico, il brano racconta la forza, talvolta l’impatto, altre volte gli effetti e il peso delle relazioni sulle nostre stesse vite e sulla nostra emotività, attraversando fiumi, costruendo ponti, incontrando e affermando resistenze. Tutto questo con sonorità che richiamano il rock degli anni ’90.

La Rappresentante di Lista produce però un suono totalmente calato nella contemporaneità e un testo in cui fragilità, paure ed espressioni di forza, (auto)determinazione e volontà non sono in contrapposizione, bensì sullo stesso piano. Coesistono infatti sia nella vita che nella testa di ognuno di noi.

Ed ecco che “Paradiso” diventa un invito a fare un giro in questa testa. “Che cosa c’è?”. Qualunque sia la risposta, è una sfida a se stess* e agli altr*. Prendere coraggio, esplorare, rompere gli schemi, dire di no, scrivere il proprio tempo e “rovinare la festa”.

Il testo di “Paradiso” de La Rappresentante di Lista

Mi è sembrato il paradiso

Ho paura che mi hai ucciso

Volevo solo l’amore

tu mi hai riempito la bocca, la bocca di te

Se sono silo parole parole

Potevi darti da fare un po’ di più

Come diceva mia madre

Non mi dovevo fidare di te

Non mi basta

Certe volte capita che

Devi rovinare la festa

Pugni in tasca

Una soluzione non c’è

Fatti un giro nella mia testa

e che cosa c’è

Una giostra incantevole

Certe storie da favola con te

Una foto immutabile con te

Ho giocato una partita

Ci ho puntato la mia vita

Volevo farmi del male

Tu mi hsi portato in un mondo che è fatto di te

Ma non mi basta restare a guardare

Posso provare a ricominciare

Me lo diceva una scuola

Questa ragazza può fare strada

Non mi basta

Certe volte capita che

Devi rovinare la festa

Pugni in tasca

Una soluzione non c’è

Fatti un giro nella mia testa

e che cosa c’è

Una giostra incantevole

Certe storie da favola per te

Una foto immutabile nel tempo che passa

Non mi basta

Certe volte capita che

Devi rovinare la festa

Pugni in tasca

Una soluzione non c’è

Fatti un giro nella mia testa

Fatti un giro nella mia testa

Fatti un giro nella mia testa

Fatti un giro nella mia testa

