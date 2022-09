Netflix, Amazon Prime Video e Disney + iniziano a tremare. In Italia, infatti, oggi ha fatto il suo debutto una nuova concorrente. Stiamo parlando di Paramount +, la piattaforma di servizio streaming globale che è stata presentata ufficialmente ieri durante l’anteprima del debutto nei Cinecittà Studios di Roma tra star ed ospiti internazionali e con Nicolò De Devitiis alla conduzione.

La piattaforma è pronta per fare il grande salto, preparatevi ad un’innovazione poiché ha, ovviamente, le carte in regola per far tremare i più famosi avversari. Nomi del mondo del cinema italiano ed internazionale faranno parte di Paramount + come Roberto Benigni, Carlo Verdone ed Elodie, ma anche Sylvester Stallone, Harrison Ford e Jessica Chastain. Ce ne sarà per tutti i gusti con intrattenimento di tutti i generi grazie a contenuti originali in esclusiva, ma anche serie tv di fama mondiale. Volete qualche titolo? Iniziamo dalla serie The Offer con protagonista Albert S. Ruddy, ovvero il produttore Premio Oscar e lo seguiremo durante la realizzazione de Il Padrino. Poi è la volta di Tulsa King, la prima serie tv che vede protagonista Sylvester Stallone che, dopo una condanna a 25 anni di carcere, viene esiliato dal suo capo e si stabilisce a Tulsa, in Oklahoma. Per quanto riguarda la parte italiana, invece, ci sarà Francesco Il Cantico realizzata da Roberto Benigni con momenti della vita di Francesco e Vita da Carlo con protagonista e regista il comico Carlo Verdone. Ma anche Circeo, Ti mangio il cuore, Miss Fallaci, Quattordici Giorni, Corpo Libero ed Ex on the Beach Italia.

Sylvester Stallone protagonista di Tulsa King

Spazio anche a Top Gun Maverick perché, ebbene si, Paramount + avrà una sezione dedicata ai film blockbuster che arriveranno sulla piattaforma subito dopo l’uscita nelle sale cinematografiche e spazio anche per la serie animata di Beavis and Butt – Head e South Park. Ci sarà ovviamente anche una sezione per i bambini e per le famiglie con il revival di Icarly, Big Nate ed il reboot dei Rugrats, ma anche titoli che hanno fatto la storia del cinema mondiale come Grease, Il Padrino e Star Trek. Se questi titoli vi hanno incuriosito, e sono solo una piccola parte del catalogo della nuova piattaforma di streaming, passiamo alla parte pratica. Sappiamo che potrete scaricare comodamente l’app e vederla in televisione o sui vostri dispositivi mobili. Avrete a disposizione un periodo di prova di sette giorni durante i quali potrete vedere se la piattaforma è realmente di vostro interesse o meno e che potrete disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Poi per quanto riguarda l’abbonamento ci saranno due possibilità: o pagare € 7,99 al mese oppure € 79,90 per l’abbonamento annuale con un risparmio di quasi 16 euro. In entrambi i casi avrete diritto alla prova gratuita e potrete disdire quando volete. Tuttavia, se siete veloci e se ne volete approfittare da oggi fino al 25 settembre è stata resa nota la promo di lancio per permettere di far conoscere Paramount + a più persone possibile: l’abbonamento mensile sarà pari ad € 4,99 per dodici mesi senza vincoli e senza costi aggiuntivi, disponibile solo per iOS e su paramountplus.it. Come se non bastasse, Paramount sarà possibile vederlo anche su Sky grazie ad un accordo pluriennale a livello europeo quindi tutti gli abbonati a Sky Cinema, dal 23 settembre, avranno a disposizione tutto il catalogo di Paramount + senza costi aggiuntivi.

E tu cosa ne pensi di questa nuova piattaforma? Pensi che ti abbonerai a Paramount +? Ti aspettiamo nei commenti!