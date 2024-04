Paris Hilton è un’ereditiera, attrice e cantante di New York classe 1981. All’inizio della sua carriera veniva vista come una ragazza frivola, amante del lusso e della bella vita grazie al fatto di appartenere ad una delle famiglie più ricche del mondo. È, infatti, la pronipote di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton.

Con il passare del tempo, però, Paris ha dimostrato di avere talento e non solo bellezza. Ha messo la testa a posto, ha creato una famiglia ed ha deciso di darsi da fare perché va bene essere nate ricche, ma la ricchezza può non durare per sempre. Voci di brani come Stars are Blind, Zydrate Anatomy, Nothing in This World, Best Friend’s Ass fino a Come Alive ed High Off My Love per citarne alcuni. Ed oggi Paris Hilton è pronta per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Fame Won’t Love You che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta, però, non sarà da sola ma è protagonista di un duetto che nessuno si aspettava, ovvero quello con Sia, altro nome molto amato nel panorama della musica internazionale. Nell’ultimo periodo, è sempre più chiaro il fatto che Paris Hilton abbia deciso di dare alla musica ancora una nuova opportunità e di farla diventare parte integrante della sua carriera.

L’ereditiera Paris Hilton

Il significato di Fame Won’t Love You

Fame Won’t Love You, il nuovo singolo di Paris Hilton, farà parte del nuovo album dell’ereditiera (atteso a breve e che arriva a distanza di quasi 20 anni dal suo ultimo album Paris) ed anche di Reasonable Woman, il disco di Sia atteso per il prossimo 3 maggio. Nel singolo, le due cantanti ci raccontano i problemi che si affrontano quando si diventa troppo famose e chi meglio di loro può saperlo? Un brano che non ti aspetti, ma che è in grado di stupirti per le sue parole. A tal proposito, Paris Hilton rivela che:

“Non importa quanto successo tu abbia, il successo non ti amerà mai. Il vero amore arriva da dentro accettando chi tu sei senza dare importanza a ciò che dicono gli altri”.

Una lezione davvero importante quella che Paris Hilton e Sia vogliono darci: una persona può avere tutto il successo del mondo, ma non verrà mai amata da esso. È importante, quindi circondarsi di persone che ti vogliono bene e che siano sempre presenti per te, pronte ad aiutarti anche nei momenti meno facili.

E tu sei un fan di Paris Hilton? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Fame Won’t Love You? Ti aspettiamo nei commenti!