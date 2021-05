Mrs. Davis è il nuovo progetto di Damon Lindelof e Tara Hernandez, noti ai più per aver realizzato altre serie televisive quali The Leftovers e The Big Bang Theory. I due autori hanno deciso di provare a lavorare insieme, di unire le loro forze e le loro, molte, idee e di realizzare per Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal, questo innovativo progetto.

lI drama, a quanto rivelato, esplorerà il rapporto tra fede e tecnologia, un tema molto caro all’ex sceneggiatore di Watchmen e Lost. Damon Lindelof, quindi, ha deciso di tornare a raccontare una storia misteriosa che metterà in scena una delle battaglie più antiche di sempre: quella tra fede e tecnologia.

Il servizio di video in streaming Peacock, dopo quella che è stata descritta come una “situazione altamente competitiva” per accaparrarsene i diritti di questo nuovo progetto, ha dunque ordinato Mrs. Davis, una nuova serie che sarà scritta proprio dall’ex showrunner di Watchmen e sceneggiatore di Lost insieme a Tara Hernandez, già sceneggiatrice di Young Sheldon.

A quanto riportato da Deadline, sempre informatissimo sulle novità in arrivo, la nuova serie “sarà un’esplorazione della fede vs. la tecnologia e una battaglia di proporzioni binarie e bibliche“.

Di cosa parlerà Mrs. Davis? Ecco i primi dettagli sulla nuova serie

Come è facile immaginare visto che le notizie fino ad oggi diffuse sono ancora molto scarse e non del tutto esaustive, si conoscono pochissimi particolari sulla trama di Mrs. Davis. A quanto è trapelato, però, soprattutto dalla descrizione ufficiale rilasciata da Peacock, la serie ha moltissimo potenziale, interessava a molte altre reti, è stata ordinata e commissionata ai due autori praticamente a scatola chiusa.

Non è che sia una grande e particolareggiata spiegazione sui contenuti dello show ma, se il servizio di video in streaming di NBCUniversal ha deciso di fare un tale investimento e di ordinare sulla fiducia una serie che di fatto ancora non esiste, ci sono ottime possibilità che sarà certamente interessante.

Il progetto, però, a quel che si dice si caratterizza per un approccio dark satirico e si concentrerà su un mondo, inquietante, in cui quasi tutte le decisioni sono compiute tramite un algoritmo. Ogni stagione conterrà dei segreti e avrà al centro un mistero o dilemma specifico che verrà risolto entro la fine della stagione.

Damon Lindelof, molto elegantemente, ci ha tenuto ad elogiare Tara Hernandez, che sarà anche showrunner oltre che autrice e produttrice esecutiva con lui di Mrs. Davis parlando di lei in termini davvero entusiastici, e definendola:

“Tara Hernandez è un talento meravigliosamente originale. Poter parlare di Mrs. Davis con lei è stata una delle poche cose in grado di farmi mantenere la sanità mentale durante la pandemia… non vedo l’ora che il mondo conosca sia lei che questa storia.”

Un lavoro, quindi, nato in un momento davvero difficile per tutti, e dopo le dichiarazioni del suo compagno di lavoro, era abbastanza prevedibile che anche Tara Hernandez ci tenesse a dire la sua a proposito di Damon Lindelof, ricambiando in qualche modo il favore e le belle parole a lei dedicate:

“In un anno che è sembrato totalmente surreale, collaborare con Damon per creare il mondo di Mrs. Davis è stato davvero impagabile. Sono a corto di parole. Prometto di trovarle mentre diamo vita a questa storia meravigliosamente strana. Avere il sostegno di Warner Bros., che ha appoggiato con entusiasmo la nostra visione fin dall’inizio, e avere trovato ora la dimora perfetta per il nostro progetto con Peacock assieme a Susan Rovner e Lisa Katz, e il resto del loro incredibile team… Sono davvero senza parole. Prometto però di trovarle nel portare sullo schermo questa meravigliosamente bizzarra storia”.

Peacock, al momento, ha ordinato una prima stagione di Mrs. Davis che sarà composta da 10 episodi.