Paul McCartney racconterà le storie dietro le 154 canzoni che ha scritto durante la sua carriera nel suo libro, The Lyrics: 1956 to the Present, in uscita il 2 novembre. I brani (che troverai subito sotto) sono canzoni che hanno contraddistinto il suo lavoro con i Beatles, Wings e le sue registrazioni da solista. Vengono spiegate anche le parole di una canzone dei Beatles non registrata, “Tell Me Who He Is”, dei primi anni Sessanta; McCartney ha scoperto i testi scritti a mano in un taccuino durante la ricerca delle fonti per scrivere il libro.

Lirycs conterrà i testi scritti a mano di McCartney, foto, bozze e disegni inediti.

“Molto spesso, mi è stato chiesto se avrei scritto un’autobiografia, ma non è mai stato il momento giusto”, ha scritto McCartney, che ora ha 79 anni, nella prefazione del libro. “L’unica cosa che sono sempre riuscito a fare, sia a casa che in viaggio, è scrivere nuove canzoni. So che alcune persone, quando raggiungono una certa età, amano scrivere un diario per ricordare gli eventi del passato, ma io non ho taccuini del genere in cui scrivere. Quello che ho sono le mie canzoni, centinaia, che ho imparato e hanno più o meno lo stesso scopo di un diario. E queste canzoni abbracciano tutta la mia vita”.

A partire dalla settimana di pubblicazione, la British Library di Londra ospiterà una mostra gratuita di testi e foto scritti a mano del cantautore. Lo showcase, soprannominato Paul McCartney: The Lyrics, sarà visibile dal 5 novembre al 13 marzo.

Canzoni incluse in The Lyrics di Paul McCartney

Volume 1

“All My Loving”

“And I Love Her”

“Another Day”

“Arrow Through Me”

“Average Person”

“Back in the U.S.S.R”

“Band on the Run”

“Birthday”

“Blackbird”

“Café on the Left Bank”

“Calico Skies”

“Can’t Buy Me Love

“Carry That Weight”

“Check My Machine”

“Come and Get It”

“Coming Up”

“Confidante”

“Cook of the House”

“Country Dreamer”

“A Day in the Life”

“Dear Friend”

“Despite Repeated Warnings”

“Distractions”

“Do It Now”

“Dress Me Up as a Robber”

“Drive My Car”

“Eat at Home”

“Ebony and Ivory”

“Eight Days a Week”

“Eleanor Rigby”

“The End”

“Fixing a Hole”

“The Fool on the Hill”

“For No One”

“From Me to You”

“Get Back”

“Getting Closer”

“Ghosts of the Past Left Behind”

“Girls’ School”

“Give Ireland Back to the Irish”

“Golden Earth Girl”

“Golden Slumbers”

“Good Day Sunshine”

“Goodbye”

“Got to Get You Into My Life”

“Great Day”

“A Hard Day’s Night”

“Helen Wheels”

“Helter Skelter”

“Her Majesty”

“Here, There and Everywhere”

“Here Today”

“Hey Jude”

“Hi, Hi, Hi”

“Honey Pie”

“Hope of Deliverance”

“House of Wax”

“I Don’t Know”

“I Lost My Little Girl”

“I Saw Her Standing There”

“I Wanna Be Your Man”

“I Want to Hold Your Hand

“I Will”

“I’ll Follow the Sun”

“I’ll Get You”

“I’m Carrying”

“I’m Down”

“In Spite of All the Danger

“I’ve Got a Feeling”

“Jenny Wren”

“Jet”

“Junior’s Farm”

“Junk”

“The Kiss of Venus”

“Lady Madonna”

“Let Em In”

“Let It Be”

“Let Me Roll It”

“Live and Let Die”

“London Town”

“The Long and Winding Road”

“Love Me Do”

“Lovely Rita”

Volume 2

“Magneto and Titanium Man”

“Martha My Dear”

“Maxwell’s Silver Hammer”

“Maybe I’m Amazed”

“Michelle”

“Mother Nature’s Son”

“Mrs. Vandebilt”

“Mull of Kintyre”

“My Love”

“My Valentine”

“Nineteen Hundred and Eighty Five”

“No More Lonely Nights”

“The Note You Never Wrote”

“Nothing Too Much Just Out of Sight”

“Ob-La-Di, Ob-La-Da”

“Oh Woman, Oh Why”

“Old Siam, Sir”

“On My Way to Work”

“Once Upon a Long Ago”

“Only Mama Knows”

“The Other Me”

“Paperback Writer”

“Penny Lane”

“Picasso’s Last Words (Drink to Me)”

“Pipes of Peace”

“Please Please Me”

“Pretty Boys”

“Pretty Little Head”

“Put It There”

“Rocky Raccoon”

“San Ferry Anne”

“Say Say Say”

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”

“She Came in Through the Bathroom Window”

“She Loves You”

“She’s a Woman”

“She’s Given Up Talking”

“She’s Leaving Home”

“Silly Love Songs”

“Simple as That”

“Single Pigeon”

“Somedays”

“Spirits of Ancient Egypt”

“Teddy Boy”

“Tell Me Who He Is”

“Temporary Secretary”

“Things We Said Today”

“Ticket to Ride”

“Too Many People”

“Too Much Rain”

“Tug of War”

“Two of Us”

“Uncle Albert/Admiral Halsey”

“Venus and Mars/Rock Show/Venus and Mars – Reprise”

“Warm and Beautiful”

“Waterfalls”

“We All Stand Together”

“We Can Work It Out”

“We Got Married”

“When I’m Sixty-Four”

“When Winter Comes”

“Why Don’t We Do It in the Road?”

“With a Little Help From My Friends”

“Women and Wives”

“The World Tonight”

“The World You’re Coming Into”

“Yellow Submarine”

“Yesterday”

“You Never Give Me Your Money”

“You Tell Me”

“Your Mother Should Know”