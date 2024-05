Paul Pogba è un calciatore della Francia classe 1993. Al momento milita tra le fila della Juventus, ma è anche uno dei capisaldi della Nazionale francese con cui ha vinto il campionato del mondo nel 2018.

Sappiamo bene tutti che la carriera dei calciatori ha una fine che arriva quando sono ancora giovani. Nonostante la bravura ed il talento arriva il momento in cui sono costretti a dire addio al calcio giocato. Lo sanno bene e così ciascuno di loro inizia a guardarsi intorno ed a costruirsi una carriera parallela da portare avanti quando poi il calcio diventerà solo un ricordo. Ed anche Pogba non è da meno. Stando a quanto riporta Le Parisien, infatti, il calciatore francese ha fatto il suo debutto ufficialmente come attore.

Per quanto riguarda Pogba questa decisione arriva ancora più a maggior ragione perché al momento è lontano dai campi di calcio a seguito di una squalifica per doping. Sono 4 gli anni che gli sono stati inflitti per essere risultato positivo al testosterone nell’agosto 2023. E nell’attesa del ricorso che ha fatto, ha deciso di guardarsi intorno e provarci nel mondo del cinema. Pare, infatti, che stia girando il film 4 zeri del regista francese Fabien Onteniente. Il calciatore della Juventus è stato visto con gli attori Gérard Lanvin e Didier Bourdon allo stadio Parc de Rueil – Malmaison e sappiamo già qualcosa per quanto riguarda il ruolo che interpreterà.

Paul Pogba nella nazionale francese

Il centrocampista vestirà i panni di un educatore responsabile dei giovani calciatori in quello che sarà il sequel di 3 zeri, film uscito nel 2022. 4 zeri, invece, farà il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 9 aprile 2025. Ancora un anno di pazienza, infatti le riprese sono in corso proprio in questi giorni. Nel cast troveremo oltre Paul Pogba anche Rolland Courbis, allenatore di calcio ed ex calciatore, e Guy Roux, storico allenatore dell’Auxerre.

Il film ha tutte le carte in regola per eguagliare il successo del suo predecessore e, senza dubbio, potrà contare su un pubblico maggiore, ovvero i fan di Paul Pogba che non vedono l’ora e sono curiosi di vedere il loro idolo in una nuova veste.

