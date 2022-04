Dopo più di due anni di assenza dallo scenario musicale, il cantante rapper argentino Paulo Londra ritorna a far parlare di sè con il brano “Plan A“, come affermato da lui stesso sul proprio profilo social:

“Sono tornato con una canzone chiamata “Plan A”. Voglio ringraziare i miei genitori, la mia famiglia, e tutti coloro che mi hanno continuato ad ascoltare anche nei momenti difficili, perché adesso sta arrivando il bello”.

Il brano è prodotto da Federico Vindver e Hot Plug, e conferma Paulo Londra uno degli artisti maggiormente ascoltati del 2022 su Spotify.

Significato della canzone

“Plan A” rappresenta una svolta nella carriera musicale dell’artista ventritreenne; in essa infatti dominano le note vibranti e pulsanti del rock, che, con ritmo incalzante, costituiscono la base di quella che è una vera e propria lettera a cuore aperto in cui viene sottolineata la necessità imprescindibile ma talvolta complicata di comprendere la persona che ci sta accanto, i suoi voleri e i suoi sentimenti, senza dare nulla per scontato solo perché filtrato attraverso i nostri occhi.

Il videoclip della canzone, diretto da Facundo Ballve e girato in quel di Buenos Aires, ha raggiunto in breve tempo oltre 800.000 visualizzazioni, risultando uno dei più visti nel mese di aprile a livello internazionale: esso mostra Paulo Londra nei panni di un giocatore di basket in panchina, trepidante di entrare in partita.

Ciò può essere visto come una rappresentazione simbolica della vita dello stesso artista, che per molto tempo ha scelto di rimanere in disparte fino a quando, finalmente consapevole di sé e del proprio valore, ha deciso di rimettersi in ballo, di scendere in campo.

Traduzione del testo

[Intro: Paulo Londra]

Voglio sapere cosa sono per te

Perché ogni volta che non ci vediamo mi scordo di dirti

[Pre-ritornello: Paulo Londra]

Che sono così confuso, perchè i tuoi baci sono diventati più freddi

E comincio a credere di essere solo un altro dei tuoi amici

Sono sempre in mezzo al nulla, si sta facendo buio e tu non mi chiami

Mi dici “meglio domani”, hai già altri piani

[Ritornello: Paulo Londra]

E speravo di essere il primo (Oh)

Il tuo piano A, non il terzo (Oh)

Ma siamo lontani

Dal provare lo stesso, è sempre lo stesso

Speravo di essere il primo (Oh)

Il tuo piano A, non il terzo (Oh)

Ma siamo lontani

Dal provare lo stesso, è sempre lo stesso

[Verso 1: Paulo Londra]

Speravo che almeno potessi darmi

Un suggerimento per vedere come fare (Plo, plo, plo)

Se devo stare più vicino o più lontano

Perché ora mi bacia velocemente, e prima era lenta (Oh)

Non la capisco più, la sto perdendo (la perdo)

In quelle notti in cui fumo e bevo

Sembra che io sia uno zombie, sono mezzo morto

Sto cercando di capirti

E non ti capisco, qual è il mio posto?

Se vado per primo (Oh) o se vado per terzo (Oh)

Non ti capisco, qual è il mio posto?

Se vado per primo (Oh) o se vado per terzo (Oh)

[Pre-ritornello: Paulo Londra]

Sono così confuso, i tuoi baci sono diventati così freddi

E comincio a pensare di essere solo un altro dei tuoi amici

Sono sempre in giro, si sta facendo buio e tu non mi chiami

Mi dici “meglio domani”, hai già altri piani

[Ritornello: Paulo Londra]

E speravo di essere il primo

Il tuo piano A, non il terzo (No!)

Ma siamo lontani

Dal provare lo stesso, è sempre lo stesso

Speravo di essere il primo

Il tuo piano A, non il terzo

Ma siamo lontani (Oh)

Dal provare lo stesso, è sempre lo stesso

[Outro]

(È sempre lo stesso)

(È sempre lo stesso)

(È sempre lo stesso)

(È sempre lo stesso)

Voglio sapere cosa sono per te

Perché ogni volta che non ci vediamo mi scordo di dirti…