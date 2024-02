I Pearl Jam sono un gruppo musicale che ha visto la luce a Seattle, negli Stati Uniti, nel 1990. Senza ombra di dubbio sono stati tra i gruppi più famosi negli anni Novanta. E’ sufficiente pensare che, nel corso della loro carriera, hanno venduto oltre 60 milioni di copie di album di cui 30 milioni solo negli Stati Uniti.

Alle spalle una carriera degna di nota che li porta, ancora oggi, ad essere uno dei gruppi rock più amati in assoluto ed in grado di influenzare anche i gruppi più moderni. Voci di brani come Black, Do the Evolution, Daughter, Better Man, Yellow Ledbetter fino a Future Days e I Am Mine per citarne alcuni. Ed oggi i Pearl Jam sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 febbraio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Dark Matter che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita dell’omonimo album che vedrà la luce il prossimo 19 aprile.

Il gruppo dei Pearl Jam

Il significato di Dark Matter

Dark Matter, il nuovo singolo dei Pearl Jam, ci racconta dei tempi difficili e confusi che stiamo vivendo negli ultimi anni, ma lo fa in un modo originale, ovvero tramite una metafora cosmica. D’altronde il titolo Dark Matter significa, se lo traduciamo, materia oscura cioè quella materia che è ancora allo studio da parte della scienza e che si pensa componga la gran parte dell’Universo a noi sconosciuta. Si tratta di un qualcosa non tangibile poiché non si può vedere, ma al tempo stesso è quella cosa di cui non si può fare a meno. La materia oscura viene paragonata proprio alla società in cui viviamo poiché avvolge tutti noi con i nostri errori e le nostre colpe.

E tu sei un fan dei Pearl Jam? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo brano Dark Matter? Ti aspettiamo nei commenti!