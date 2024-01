Il nuovo anno è iniziato da poco, ma già ci sono delle importanti novità. Una tra tutte quella che vede i colossi di streaming alla continua ricerca di titoli che possano attirare la curiosità dei loro abbonati, ma al tempo stesso anche l’interesse di nuovi possibili utenti.

Per questo motivo, i loro cataloghi si stanno ampliando sempre di più abbracciando ogni genere possibile. Ad esempio, Amazon Prime Video ha deciso di dare grande spazio anche alla produzione italiana che spesso viene messa in secondo piano a favore di quelle straniere. Uno dei primi titoli made in Italy in arrivo su Amazon Prime Video è quello di Pensati Sexy, una commedia divertente che, senza ombra di dubbio, regalerà momenti di spensieratezza al pubblico. Il film è atteso sulla piattaforma di streaming per il prossimo 12 febbraio e sarà diretto da Michela Andreozzi, mentre alla sceneggiatura troviamo Daniela Delle Foglie. Un film che dà molto spazio alle donne con un cast che vedrà, appunto, nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano come Diana Del Bufalo nel ruolo della protagonista Maddalena, Valentina Nappi, Camilla Filippi ed Angela Finocchiario. Ma anche la componente maschile non sarà niente male con protagonisti Raoul Bova, Fabrizio Colica ed Alessandro Tiberi. Per rendere questi giorni di attesa un po’ meno pesanti, Amazon Prime Video ha reso pubblico il trailer ufficiale che ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci dalla commedia in arrivo.

Diana Del Bufalo e Valentina Nappi in Pensati Sexy

L’analisi del trailer di Pensati Sexy

Maddalena è una ragazza di 30 anni senza autostima. Nata e cresciuta in una famiglia cattolica, non viene compresa da nessuno, vive una vita lavorativa instabile con un contratto precario e non riesce a trovare l’amore. Dopo l’ennesimo appuntamento finito male, decide di cambiare vita e vuole provare ad essere sexy ad ogni costo. Trova aiuto in Valentina Nappi, una ragazza che di professione fa la pornostar ed insieme iniziano un viaggio alla scoperta della vera Maddalena il tutto, però, in una versione tragicomica. Riuscirà ad esplorare tutte le sue potenzialità di donna ed a risvegliare anche il suo sogno professionale, ovvero quello di diventare scrittrice.

L’obiettivo di Pensati Sexy è quello di far divertire il pubblico e già solo dal trailer ha tutte le carte in regola per riuscirci. D’altronde Diana Del Bufalo è davvero così: una bella ragazza, ma non troppo agile come lei stessa si è definita. A Maddalena sono sempre piaciuti gli uomini sbagliati ed il suo tipo ideale è simile a Padre Pio. Inizia le varie ricerche su google per essere più interessante fino a quando trova, appunto, il suo spirito guida nella regina dell’hard che le rivela come non abbia bisogno dell’approvazione degli altri, ma che “Le donne sono sexy quando si sentono sexy”. Un messaggio davvero molto importante che vuole arrivare a tutte le donne del mondo per far capire loro che sono bellissime.

