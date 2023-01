Perfetti Sconosciuti è un film diretto da Paolo Genovese che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel 2016. I protagonisti sono: Kasia Smutniak nei panni di Eva, Marco Giallini in quelli di Rocco, Edoardo Leo in quelli di Cosimo, Alba Rohrwacher è Bianca, Valerio Mastrandea è Lele, Anna Foglietta veste i panni di Carlotta, Giuseppe Battiston quelli di Peppe e Benedetta Porcaroli quelli di Sofia.

Si tratta, senza dubbio, di una storia avvincente con una trama che attira l’attenzione. Una sera, sette vecchi amici (tre coppie ed un uomo divorziato) decidono di riunirsi per una cena. Lo psichiatra del gruppo propone di fare un gioco, ovvero di mettere ognuno il proprio cellulare sul tavolo e quando arriverà una notifica, una chiamata o un messaggio la persona prescelta dovrà rispondere o leggere ad alta voce davanti tutti i presenti. Decidono tutti e sette di partecipare convinti di non avere nulla da nascondere o, per lo meno, così vogliono far credere. In realtà si viene a creare un vero e proprio caos tra tradimenti, una gravidanza accidentale ed un’omosessualità nascosta fino a quel momento. Perfetti Sconosciuti è uno dei film più amati dal pubblico italiano ed, a quanto pare, non solo. In Italia ha superato i 17 milioni di euro di incasso, ma nel resto del mondo sono arrivati ad oltre 20 remake.

Una scena di Perfetti Sconosciuti

Gli apripista sono stati la Francia e gli Stati Uniti che hanno subito chiesto i diritti per poterlo replicare. D’altronde questo risultato si ottiene solo quando il film è davvero interessante. L’ultimo remake che ha visto la luce solo pochi giorni fa, precisamente il 6 gennaio, è stato quello della versione islandese, mentre entro la fine del 2023 è attesa anche la versione danese. Già nel 2019 Perfetti Sconosciuti era entrato nella storia del cinema con il guinness dei primati come il film con più remake in assoluto nel mondo del cinema internazionale ed, all’epoca, eravamo fermi a 18 remake, ora con il nuovo anno arrivano due nuove aggiunte. Appena uscito il film, Giampaolo Letta (amministratore delegato di Medusa Film: produttrice e distributrice di Perfetti Sconosciuti) aveva rivelato:

“Ha riscosso grande interesse al Mercato della Berlinale, siamo letteralmente sommersi da richieste di diritti per i remake arrivate da tutto il mondo perché l’idea alla base della storia funziona a Roma come a Tokyo e come a New York”.

E tu hai già visto il film Perfetti Sconosciuti? Hai avuto modo di vedere qualcuno di questi remake fatti? Ti aspettiamo nei commenti!