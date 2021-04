Le riprese del film Peter Pan e Wendy, destinato alla piattaforma di Disney+, sono ormai iniziate già da un mese, ma soltanto nelle ultime ore sono apparse le prime foto dal set che ci mostrano l’attore Jude Law nei panni di Capitan Uncino.

Per un ruolo così importante come Uncino, acerrimo nemico di Peter Pan, si è scelto un attore di gran talento come Jude Law, che in questa particolare mise rende davvero molto bene.

Le foto di Jude Law sul sel ti Peter Pan e Wendy

Nelle foto dal set del film, che vi mostriamo qui sotto, possiamo vedere l’attore Jude Law nei panni del Capitano Uncino che, almeno per quanto riguarda i colori, ricordano molto quelli che ci vengono mostrati nel classico animato della Disney.

Un gilet rosso su camicia e pantaloni chiari e un paio di stivaloni neri da pirata. Probabilmente il vestito ha anche una giacca, ma in queste precise foto l’attore non la indossa. I capelli lunghi e i baffi fanno il resto della trasformazione, regalandoci un Capitan Uncino a regola d’arte.

First look Jude Law sebagai Captain Hook pic.twitter.com/9rlMzixRDk — Ŧợђ (@_fiqihna) April 8, 2021

Il film Peter Pan e Wendy è diretto dal regista David Lowery, che ha già lavorato a film come Il drago invisibile e Storia di un fantasma. Nel cast, accanto al già citato Jude Law, ci saranno Alexander Molony e Ever Anderson nei rispettivi ruoli di Peter Pan e Wendy.

Per chi non lo sapesse, la giovane attrice Ever Anderson è figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, e questa non è la sua prima apparizione sugli schermi; Ever è infatti stata già presente in film come Resident Evil: The Final Chapter e sarà presente anche in Black Widow.

Il film Peter Pan e Wendy arriverà direttamente sulla piattaforma Netflix per il 2022. Fino ad allora dovremo farci bastare queste prime foto dal set.

Cosa ne pensi di Jude Law nei panni di Capitan Unicino? Lascia un commento per dire la tua.