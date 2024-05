Gli Articolo 31 tornano con un nuovo singolo dal titolo “Peyote”, un brano con vede il featuring di Fabri Fibra e Rocco Hunt.

Il brano è disponibile on air da oggi venerdì 10 maggio, fa parte di Protomaranza, il nuovo album del duo J-Ax e DJ Jad, che debutta online sempre il 10 maggio.

Un ritorno in grande stile della coppia che più milanese non si può, con temi e approccio che ricordano i giochi di parole e le irriverenze dei dischi storici degli Articolo 31.

Una canzone per l’estate, ma con un tocco di profondità che ha a che fare con le vicissitudini dei due protagonisti in questo caso affiancati da due fra i più importanti esponenti dell’hip hop italiano.

E dopo il lancio del disco, il duo celebrerà il loro ritorno discografico e un po’ tutta la loro carriera con un concerto al Forum di Milano il 9 ottobre, una grande festa per ripercorrere la leggenda del duo che ha fatto la storia del rap in Italia.

Il significato di “Peyote” degli articolo 31

Peyote ha ritmo, è ballabile e ha sapore estivo, ma racconta esperienze vissute dai protagonisti nel passato, quando frequentavano le feste popolari, per poi passare ai festini con le modelle. Il tema della ricerca della stabilità e del continuo ritorno alla felicità dei vecchi tempi è un classico degli Articolo 31.

Come sempre J-Ax non ha remore nel raccontare gli eccessi della vita da rapper, senza celebrarli con nostalgia, ma questa volta li rilegge alla luce del rimpianto. Dopo gli eccessi, la stabilità può arrivare solo con l’incontro con la persona giusta, quella che porta sempre il sole ed è capace di farti vivere la vita in maniera positiva.

Il testo di Peyote degli Articolo 31

Io per un po’ mi sono fatto Cristal / che frequenta solo gente ricca

Facevo finta per mettermi in vista / ma sono più da festa della birra

Per la Bianca avevo il chiodo fisso / ci bruciavo i soldi dell’affitto

E stavamo a letto tantissimo a guardare solo il soffitto

Collie invece sì che era affettuosa / la beccavo solo in discoteca

Alla moda era poliamorosa / limonavo barman e cassiera

Mary l’ho portata anche alla mamma / la vita la prende ma con calma

Ma ogni giorno una dopo l’altra / ha iniziato a mettermi un po’ d’ansia

Nella la testa un cinema e penso/ Via col primo volo e via col vento

Ti seguirei persino all’inferno / e tu non mi dire di no

Fammi viaggiare così / come se faccio a due passi dalla dogana

Tequila sesso e marijuana / madame e monsieur buena vista Fidel

Ma che sole che c’è quando viaggio con te

Viaggio mistico pe pe pe peyote

Quando viaggio con te / na na na pe pe pe peyote

A me frate invece nella vita mi è capitato / di innamorarmi al primo bacio

Poi però questa bionda al malto / mi ha lasciato per qualcun alcol

Quanti guai con quella lì che mi portava ai live / ogni settimana non dormi mai

La notte chiama dice vuoi la sprite lo xanax? / poi ho conosciuto lei faceva la deejay

Dalla sera alla mattina metteva tutti in riga / mi faceva toccare la cima una vera eroina

E Albano ne rovina

Nella la testa un cinema e penso/ Via col primo volo e via col vento

Ti seguirei persino all’inferno/ e tu non mi dire di no

Fammi viaggiare così / come se faccio a due passi dalla dogana

Tequila sesso e marijuana / madame e monsieur buena vista Fidel

Ma che sole che c’è quando viaggio con te

Viaggio mistico pe pe pe peyote

Quando viaggio con te / na na na pe pe pe peyote

Tu sei come ayhauasca purifichi l’anima e la vita mia

Non mi dire che dopo un po’ te ne vai / non mi dire di no

Fammi viaggiare così / come se faccio a due passi dalla dogana

Tequila sesso e marijuana / madame e monsieur buena vista Fidel

Ma che sole che c’è quando viaggio con te

Viaggio mistico pe pe peyote

Quando viaggio con te / na na na pe pe pe peyote

