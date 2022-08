I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo musicale della provincia di Bergamo che è nato nel 2010, ma che ci ha messo un po’ di tempo prima di ottenere il meritato successo nazionale e non solo. Senza dubbio sono una delle band più amate del nostro paese. Ragazzi giovani, ma con un talento tale da emozionare con le loro canzoni, ma al tempo stesso anche farci ballare e cantare.

Il successo è arrivato nel 2020 quando hanno conquistato, a sorpresa, il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr e da quel momento è stato un susseguirsi di momenti positivi per la loro carriera con brani come Pastello Bianco, Scrivile Scemo, Scooby Doo, La banalità del male, La storia infinita fino a Giovani Wannabe, quest’ultimo è diventato, in breve tempo, uno dei tormentoni di questa estate e continua a scalare le classifiche. Ed oggi i Pinguini Tattici Nucleari tornano protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 agosto, infatti, esce il loro nuovo singolo dal titolo Dentista Croazia che è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. A darne l’annuncio il gruppo stesso tramite i loro profili social dove hanno affermato che in questo brano c’è un po’ del loro passato ed anche un po’ del loro futuro.

Il significato di Dentista Croazia

Dentista Croazia, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, si rifà alla parola del furgone che li portava ai loro primi live. Su di esso, infatti, campeggiava la scritta Dentista Croazia poiché, ufficialmente ed in settimana, era un mezzo di trasporto destinato a portare le persone in Croazia che volevano curarsi i denti. Il brano viaggia tra i ricordi di quel periodo che purtroppo non è sempre stato bello e facile: sono stati molti i momenti difficili vissuti dalla band e molte anche le prese in giro subite. Nonostante tutto, loro non hanno mai mollato ed hanno creduto nel loro sogno che è diventato realtà e che li ha portati ad essere il gruppo di oggi. A tal proposito raccontano che:

Il gruppo musicale I Pinguini Tattici Nucleari

“Sulla portiera del furgone c’era scritto Dentista Croazia, era una figuraccia, ma costava poco. In settimana portava gli anziani a Zagabria. Chi era ai concerti, ma lo si trova anche facilmente sui social o su Youtube, ha anche potuto vederlo quel furgone. Per molti il titolo non avrà significato, ma per 250mila persone che sono venute a sentirci quest’estate si. Ne abbiamo parlato sul palco: è il nome del primissimo furgone che affittavano per girare l’Italia e suonare dieci anni fa. E’ l’omaggio ad un furgone scassato che si ritrovò a portare in giro anche noi oltre gli anziani”.

Il singolo racconta anche le notti insonni in cui i Pinguini Tattici Nucleari facevano le prove in questo furgone per prepararsi ai live. La malinconia non manca con Riccardo Zanotti che afferma:

“E’ un pezzo di vita racchiuso in una canzone, con cui vogliamo ringraziare per tutto. Quanto è bello essere una band. E’ una canzone di cui siamo molto fieri che racconta la nostra storia come chi ci segue sa. E’ sicuramente una canzone autobiografica che parla dei Pinguini Tattici Nucleari ma parla, in realtà, di tutte le band perché si crea un’alchimia molto strana quando delle persone decidono di entrare in sala prove e suonare insieme. E’ una dichiarazione d’amore nei confronti della nostra profesione, che è quella dei musicisti, che non è soltanto una professione lavorativa, ma è soprattutto una professione di fede perché nella musica ci devi credere. Nel testo ci sono disseminati degli aneddoti che riguardano la nostra storia”.

Il cantante è consapevole che:

“Non lo sentirete in radio, non scalerà nulla e non è fatta per performare”.

Eppure si sbaglia perché ormai si sa: qualsiasi loro brano ormai diventa un successo e diventa virale. È sufficiente pensare che il video su Youtube ha superato le 60mila visualizzazioni in poche ore.

E tu sei un fan dei Pinguini Tattici Nucleari? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Dentista Croazia? Ti aspettiamo nei commenti!