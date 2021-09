I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo musicale nato nel 2010, ma che nonostante i tanti anni sono arrivati alla ribalta nazionale solo nel 2020 con la partecipazione al Festival di Sanremo dove, con la canzone Ringo Starr, si sono aggiudicati il terzo posto. In breve tempo sono diventati molto amati dal pubblico grazie anche agli ultimi brani Scrivile Scemo e Pastello Bianco. Canzoni che il pubblico non vede l’ora di ascoltare dal vivo, ma purtroppo sarà necessario aspettare ancora un po’.

Quante volte abbiamo sentito, nell’ultimo periodo, la frase che un concerto sarebbe stato rimandato? Innumerevoli volte purtroppo ed ora alla lista dei concerti rimandati si aggiunge anche quello dei Pinguini Tattici Nucleari atteso nei palazzetti di tutta Italia. A differenza dei colleghi, però, il gruppo di Bergamo non ha ancora comunicato le nuove date. Il loro obiettivo è quello di poter tornare ad esibirsi live quando sarà possibile accogliere tutti ad un evento, ovvero quando la capienza dei posti al chiuso sarà del 100% e non sarà dimezzata come, invece, sta succedendo adesso. Speravano che con l’introduzione del Greenpass tutto questo sarebbe passato, ma così non è stato. Quindi i Pinguini Tattici Nucleari non se la sentono di scegliere nuove date dovendo, poi, probabilmente posticiparle nuovamente. Non vogliono più deludere i loro fan anche se ovviamente loro per primi sono tristi. D’altronde li attendevano concerti praticamente tutti sold out. I biglietti già comprati resteranno validi per le nuove date.

I Pinguini Tattici Nucleari

A tal proposito, questo è il comunicato ufficiale di BPM Concerti e Trident Music, coloro che avevano organizzato il tour dei Pinguini Tattici Nucleari:

“Come organizzatori, abbiamo sperato fino ad oggi di ricevere comunicazioni chiare da parte del governo in merito alla possibilità di effettuare concerti indoor con il 100% della capienza, come del resto sta già accadendo in molti Paesi Europei. Ad oggi, purtroppo, non ci è stata comunicata alcuna possibile data di riapertura, ma la speranza è che questo avvenga in breve tempo e quindi si possa tornare a fare concerti senza limitazioni di capienza nei prossimi mesi “in modo da poter annunciare le nuove tappe con una data definitiva, alla luce delle prossime decisioni governative di cui siamo in attesa. I concerti sono tutti sold out, ad eccezione della seconda data di Firenze e delle tappe di Eboli e Ancona. La vendita dei biglietti per questi concerti sarà sospesa e riprenderà regolarmente non appena potremo comunicare il tour definitivo”.

