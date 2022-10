Dopo il successo ottenuto con “A classic horror story“, il regista italiano Paolo Strippoli torna a far parlare di sé con un’altra opera molto promettente di genere horror/distopico: si intitola “Piove“, ed è uno dei film più attesi di questo autunno appena iniziato.



Vediamo qui di seguito più dettagli in merito.

La trama

“Piove” si svolge nella popolosa città di Roma, stravolta però da un evento tanto strano quanto inquietante: durante i giorni di pioggia, emerge dai tombini stradali una melma grigiastra da cui è emanato un vapore soffocante, il quale, quando viene inspirato dagli esseri umani, funge da distruttore di ogni barriera interiore, portando alla luce le emozioni represse, soprattutto quelle negative.

Tra i tanti che verranno coinvolti in questo processo di disvelamento del proprio lato più oscuro, incontriamo i protagonisti del film: la famiglia Morel, formata da un padre vedovo e da due figli, costretti a convivere giorno dopo giorno con i sentimenti di rabbia e di biasimo che aleggiano tra loro in seguito alla morte della madre. Una situazione già precaria, dunque, che è destinata ad incupirsi sempre di più.

Il cast

Nel cast di “Piove” figurano numerosi attori già noti del panorama cinematografico e televisivo italiano: Francesco Geghi (“Mio fratello rincorre i dinosauri“, “Padrenostro“), Cristiana Dell’Anna (“Gomorra – la serie“, “Toscana“), Leon de La Valléé (“La terra dei figli“), e non per ultimo l’attore e doppiatore di lunga data Orso Maria Guerrini.



Ad occuparsi della sceneggiatura sono Paolo Strippoli, Gustavo Hernandez e Jacopo Del Giudice; la distribuzione è invece stata affidata alla Fandango.

Analisi del trailer e data di uscita

Presentato in anteprima domenica 9 ottobre durante il Romics tenutosi nella capitale italiana, il trailer di “Piove” mostra inizialmente i problemi affrontati dai Morel, tra vecchi risentimenti e sensi di inadeguatezza, per poi incentrarsi sull’indiretta protagonista del film: la melma, che con i suoi temibili vapori si espande ovunque, generando una spirale senza fine di orrori e inquietudini.

L’uscita nelle sale italiane di “Piove” è prevista per il prossimo 10 novembre 2022.

–

Siete anche voi curiosi di questo nuovo film horror? Lo andrete a vedere? Diteci le vostre opinioni qui sotto nei commenti.