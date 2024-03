È davvero difficile che qualcuno non abbia mai, per lo meno, sentito parlare dei Pirati dei Caraibi. Si tratta di una serie cinematografica della Disney prodotta da Jerry Bruckheimer e che si basa sull’attrazione di Pirates of the Caribbean presente nei famosi parchi Walt Disney.

Il primo film, ovvero La Maledizione della Prima Luna, è arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2003 ed, inutile dirlo, è stato un grande successo arrivando ad ottenere un ottimo riscontro sia da parte della critica sia da parte del pubblico. Tanto che il primo film è stato solo l’inizio di tutto e, ad oggi, la saga è composta da ben cinque film con i sequel La maledizione del forziere fantasma (uscito nel 2006), Ai confini del mondo (uscito nel 2007), Oltre i confini del mare (uscito nel 2011) e La vendetta di Salazar (uscito nel 2017) oltre fumetti e romanzi. La saga che vede protagonista il pirata Jack Sparrow (interpretato dall’attore Johnny Depp) ha incassato oltre 4 miliardi e mezzo di dollari. Tuttavia, era stato annunciato un sesto film già nel 2011 con la Disney che voleva filmare il quinto ed il sesto capitolo insieme.

Poi non ci è dato sapere cosa è successo, ma è arrivato solo il quinto film, mentre il sesto capitolo era stato confermato nel 2017 e nel 2020 Jerry Bruckheimer aveva confermato che la prima bozza della sceneggiatura era in fase di ultimazione per mano di Ted Elliott e Craig Mazin. Poi tra il Covid, il lockdown a livello mondiale, lo sciopero di attori e sceneggiatori del mondo di Hollywood e le vicende che hanno coinvolto Johnny Depp non se ne era più parlato fino ad oggi. Oggi, infatti, i Pirati dei Caraibi tornano ad essere protagonista, ma purtroppo in un modo diverso rispetto a quello che potremmo aspettarci. Dobbiamo, infatti, prepararci a dire addio a Jack Sparrow ed ai suoi compagni perché non si andrà avanti con le loro storie nel nuovo progetto in arrivo.

Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi

Alcuni rumors lo anticipavano già da tempo, ma questi rumors ora hanno trovato una vera e propria conferma nelle parole di Jeffy Bruckheimer che, durante un’intervista con ComicBook, ha affermato che è in arrivo un nuovo capitolo dei Pirati dei Caraibi che, però, sarà un reboot e non un sequel. D’altronde lo sappiamo che i reboot vanno molto di moda nell’ultimo periodo poiché permettono di far tornare in auge titoli del passato per la gioia dei più nostalgici, ma al tempo stesso di farli conoscere anche alle nuove generazioni. Tutto questo, però, con nuovi attori e per questo motivo i reboot spesso vengono criticati. Tuttavia pare che proprio questo sia stato il motivo per cui si è scelta la strada del reboot per Pirati dei Caraibi stando a quanto rivela il produttore. Queste le sue parole:

“Faremo un reboot di Pirati dei Caraibi, è più facile mettere insieme le cose perché non dobbiamo aspettare certi attori”.

Non vedremo più Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, Keira Knightley in quelli di Elizabeth Swann o Orlando Bloom in quelli di William Turber III. Ovviamente sui social è già iniziato il toto nome per vedere chi potrà prendere parte al reboot in arrivo. In molti speravano in Margot Robbie, ma sembra davvero una possibilità molto difficile poiché l’attrice è impegnata sul set anche come produttrice dopo il successo del live action di Barbie. Aumentano, però, sempre di più le quotazioni per Ayo Edebiri che è diventato un volto noto dopo aver vestito i panni di Sydney Adamu nella serie tv The Bear. Per il momento una cosa è certa, la sceneggiatura del reboot di Pirati dei Caraibi sarà sempre nella fidate mani di Ted Elliott e di Craig Mazin.

E tu sei un fan di Pirati dei Caraibi? Cosa ne pensi della decisione di tornare, ma con un reboot? Ti aspettiamo nei commenti!