Poker è il nuovo singolo di BigMama, giovane rapper italiana che ha debuttato con il suo ep “Next Big Thing”, prodotto per Sony Music Italy e disponibile da oggi su Spotify e in tutte le piattaforme digitali.

BigMama, in poco tempo, è diventata una presenza interessante e affascinante nel panorama del rap Italiano. Marianna Mammone, in arte BigMama, è di Avellino, classe 2000. Le sono bastate poche canzoni per far capire alla scena musicale nazionale la sua rilevanza e capacità.

L’Ep “Next Big Thing” da cui è estratto il brano Poker, dimostra il carattere forte e diretto della giovane rapper. Carattere che le ha permesso di superare prove difficili che la vita le ha messo di fronte.

La scrittura di questa giovane avellinese ha colpito tutti fin da subito, grazie alle sue rime affilate, contro tutto e tutti quelli che osano giudicare prima di conoscere.

“Next Big Thing” è un progetto in cui non c’è niente di scontato. L’ep è composto da otto brani sperimentali prodotti da Crookers, Goedi, Riva e i B-Croma, in cui la musica elettronica e le “stranezze”, come le definisce la stessa artista, accompagnano le sue storie sempre più esplicite e trasgressive.

Significato di Poker di BigMama

Il brano, come afferma la stessa BigMama, racconta la storia di una persona che non è capace di amare e di amarsi, ma che pretende tutto l’amore del mondo da chi la circonda.

Il video mette in primo piano la stessa BigMama che in modo più intimo e sentimentale racconta che per ricevere amore dagli altri bisognerebbe prima essere in grado di amare se stessi

