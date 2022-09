Post Malone è un rapper degli Stati Uniti classe 1995. Ha ottenuto il successo mondiale nel 2015 quando ha pubblicato il suo singolo di debutto dal titolo White Iverson. Da quel momento è stato protagonista di una carriera in ascesa con brani dal calibro di Sunflower, I Like You, Congratulations, Rockstar, Circles, Better Now fino a I Fall Apart per citarne alcuni.

In questi giorni, Post Malone è in giro con il suo tour e durante la data all’Enterprise Center di St. Louis è successo l’inevitabile. Il rapper, infatti, non ha visto un buco che era rimasto aperto a causa di un errore tecnico: infatti si trattava dell’apertura utilizzata per muovere le chitarre dentro e fuori la scena, ma non era stata chiuso completamente. Così sulle note di Circles Post Malone è caduto rovinosamente a terra sbattendo in modo violento. Una caduta davvero brutale come si vede dai tanti video che circolano in rete e che ha destato preoccupazione da parte dei fan presenti e non solo. Subito sono arrivati i paramedici per fare i dovuti controlli e, dopo un quarto d’oro, il rapper è tornato sul palco scusandosi con i presenti ed ha voluto chiudere dignitosamente il concerto con i brani Rockstar e Cooped Up, tagliando però sei brani dalla scaletta e facendo una promessa:

“St. Louis, sono davvero desolato di aver rovinato lo show. Vi prometto che la prossima che verrò a suonar qui non farò altri disastri. Grazie della pazienza, e scusatemi. C’era un enorme buco sul palco e ci sono proprio finito dentro”.

Il rapper Post Malone sul palco

Dopo ulteriori controlli in ospedale, Post Malone si è fatto vivo sui suoi profili social affermando che:

“Sono appena tornato dall’ospedale, va tutto bene, mi hanno dato degli antidolorifici così adesso posso tornare in tour. Volevo scusarmi con il pubblico di St. Louis e ringraziare tutti di essere venuti al mio show. La prossima volta che passo a suonare in città farò uno show di due ore così da recuperare le canzoni che non sono riuscito a suonare sabato”.

A parlarne anche Dre London, il suo manager, che ha voluto rassicurare i fan e confermare che non si tratta di nulla di serio. Queste le sue parole:

“Post Malone non si è rotto tre costole. Abbiamo fatto i raggi X in ospedale dopo il concerto e i medici hanno dichiarato che è solo una contusione alle costole”.

Nel frattempo, Post Malone è pronto per proseguire il suo tour in America per poi arrivare in Nuova Zelanda ed in Australia per l’inizio del prossimo anno.

E tu sei un fan di Post Malone? Hai visto la brutale caduta che ha fatto? Ti aspettiamo nei commenti!