Pretty Smart è una sitcom americana creata da Jack Dolgen e da Doug Mand che ha fatto il suo debutto su Netflix nell’ottobre 2021. All’attivo ha una stagione con dieci episodi che ci racconta la vita di Chelsea (l’attrice Emily Osment), un’intellettuale snob che ha frequentato Harvard e che sogna di fare la scrittrice. Dopo essere stata lasciata dal fidanzato, però, tutto cambia ed è costretta ad andare a vivere con la sorella Claire (l’attrice Olivia Macklin), spensierata e completamente l’opposto di lei e non troppo intellettuale così come non lo sono i suoi tre coinquilini, ovvero il personal trainer Grant, l’ex avvocato Solana e l’influencer Jayden.

Purtroppo, però, non ha ottenuto i risultati che ci si aspettava e non è stata molto apprezzata dal pubblico. Netflix, così, ha deciso di cancellare la sitcom dopo una stagione. La notizia è recente ed ha lasciato con l’amaro in bocca i fan di Pretty Smart, soprattutto dopo che la prima stagione si era conclusa con un romantico colpo di scena: ovvero con Chelsea e Grant, l’ex fidanzato di Claire, che stavano per confessare alla ragazza di essersi innamorati, ma con Claire che, al tempo stesso, voleva tornare con l’ex fidanzato. Così non potremo mai sapere quale delle due sorelle sceglierà Grant e resterà questo punto interrogativo per i fan di Pretty Smart che speravano almeno in un sequel sulla storia d’amore in arrivo.

Il cast di Pretty Smart

Ma d’altronde Netflix è alla continua ricerca di titoli che possano attirare l’attenzione del pubblico, soprattutto dopo la perdita di ben 200mila abbonati nel giro di poco tempo, non possono permettersi di sbagliare ed i risultati ottenuti da Pretty Smart non sono stati all’altezza per continuare. D’altronde non è una novità, ci sono già dei precedenti che dimostrano come il genere sitcom non funzioni molto sulla piattaforma di streaming e, per questo motivo, Pretty Smart non viene rinnovata. Tuttavia, la protagonista Emily Osment non ha di che lamentarsi della decisione presa da Netflix perché, nel frattempo, è stata promossa ed è entrata a far parte regolarmente del cast della serie Young Sheldon della Cbs anche se, ovviamente, si è detta dispiaciuta perché credeva molto nel progetto di Pretty Smart e si era trovata molto bene insieme al cast.

E tu hai visto la prima stagione di Pretty Smart? Secondo te ha fatto bene Netflix a non rinnovarlo per una seconda stagione oppure no? Ti aspettiamo nei commenti!