Prey è il quinto capitolo del franchise Predator (settimo se si contano i due film Alien vs. Predator). È anche facilmente il secondo migliore della serie dopo Predator originale e sopra anche Predators del 2010. Prey adotta un approccio che è sia fresco che in linea con le origini della saga, creando un thriller solido e ricco di suspense.

Per prima cosa, Prey riporta il franchise alla natura, in questo caso una foresta. Il primo Predator funzionò anche per merito dell’ambientazione aperta naturale, sia che si tratti di una giungla o di un bosco.

Se fai atterrare un Predator in una civiltà moderna e urbana inizi a storcere il naso quando la risposta militare non è completa o immediata. Con l’ambientazione naturale non corri questo rischio.

In questo caso, tuttavia, non siamo solo in una foresta ma in un’ambientazione di 300 anni fa. Prey segue una tribù Comanche che viene attaccata da un Predator. La protagonista è una giovane donna di nome Naru (Amber Midthunder), una cacciatrice e inseguitrice molto abile che viene tuttavia snobbata dai membri maschi della sua tribù, incluso suo fratello (Dakota Beavers), soprattutto quando avverte che la minaccia che devono affrontare è molto più pericolosa di un leone o di un altro animale selvatico.

Ambientando il film nel 17° secolo e mettendo il Predator in conflitto con una tribù di nativi americani e una guerriera, Prey crea immediatamente un grande senso di tensione. Come può questa civiltà relativamente arcana difendersi da una creatura che per loro potrebbe sembrare un dio? Le frecce e le lance possono funzionare contro un mantello dell’invisibilità e armi al plasma?

L’impostazione e la trama sono molto semplici. Naru, suo fratello e molti altri guerrieri si dirigono nella foresta per trovare ciò che sta minacciando il loro villaggio e ucciderlo. Solo dopo si accorgono che il pericolo è molto più nefasto di come se lo immaginavano.

Nei panni di Naru, Midthunder (vista di recente al fianco di Liam Neeson in L’uomo dei ghiacci – The Ice Road) ha una presenza attraente e credibile. Il resto del cast, composto quasi interamente da attori nativi americani è altrettanto impressionante dal punto di vista atletico anche se i loro personaggi sono a malapena abbozzati.

L’errore più grande commesso dal film, tuttavia, è il modo in cui gestisce i dialoghi. Mentre il film è in inglese – nella versione originale – con alcune parole comanche qua e là, i giovani attori non fanno alcun tentativo di sembrare persone che vivono in un’era precedente; gran parte del dialogo viene eseguito come se fossero ventenni che vivono nel 2022.

È stridente, soprattutto se confrontato con la precisione visiva e i dettagli di Prey. So che è disponibile una versione interamente Comanche, che potrebbe funzionare meglio, ma non ho avuto la possibilità di vederla.

A parte questo, il cast se la cava molto bene nelle scene d’azione e il regista Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) mantiene la narrazione in completo movimento. Per quanto riguarda lo stesso Predator (interpretato questa volta dall’ex giocatore di basket professionista Dane DiLiegro), è essenzialmente una variazione del modello classico. Ha un aspetto leggermente diverso e qualche arma in più, ma è sempre un Predator. Anche gli effetti, un mix di DiLiegro nella tuta e CGI, sono gestiti abbastanza bene.

Trachtenberg sfrutta anche i vasti e splendidi paesaggi della Stoney Nakoda Nation vicino a Calgary, dove è stato girato gran parte del film, aggiungendo atmosfera e creando un’aura opprimente di terrore mentre Naru e la compagnia si avventurano più in profondità nella foresta prepotente.

Ho letto alcune lamentele tra i fan sul fatto che la 20th Century Studios (una sussidiaria della Disney) abbia scelto di presentare in anteprima questo film su Hulu piuttosto che nelle sale come ogni precedente film di Predator. Ma una rapida occhiata alla storia del botteghino ci dice che la saga non ha avuto un grosso successo al box office.

