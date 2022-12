Nelle ultime ore è apparso in anteprima un primo trailer promozionale dei prossimi prodotti presenti dal 2023 sul catalogo Disney+, prima fra tutte l’attesissima seconda stagione della serie “Loki”.

Tom Hiddleston e Owen Wilson sono infatti tornati ad interpretare i rispettivi personaggi confermando l’alchimia scherzosa tra i due. Le scene mostrano l’amato antieroe Loki completamente estraneo alla “Time Variance Authority”. In un’altra scena, il personaggio di Wilson, Mobius, è circondato da copie di Loki e chiede con tono irriverente se non sia un po’ esagerato.

I dettagli della trama della seconda stagione di “Loki” rimangono nascosti. È stato confermato che anche Sophia Di Martino tornerà come Lady Loki, così come Gugu Mbatha-Raw come Renslayer. Una new entry del cast sarà Ke Huy Quan, dopo il grande successo di critica per la sua interpretazione in “Everything everywhere All at Once” in un ruolo non ancora specificato.

Dopo il successo di pubblico della prima stagione, “Loki” era già stata rinnovata per una seconda stagione da Disney+ lo scorso Luglio, nel giorno stesso del finale della prima stagione.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha affermato che “Loki” è la serie Marvel più vista di Disney+. Alla sceneggiatura è stato confermato lo scrittore della prima stagione Eric Martin, mentre la regia dei sei episodi di cui la serie si compone è stata affidata a Aaron Moorhead e Justin Benson, quest’ultimo già regista della serie “Moon Knight”.

Primo trailer della seconda stagione di Loki, ecco cosa aspettarsi

Come annunciato dallo stesso Tom Hiddleston ai fan durante la convention D23 della Disney tenutasi in Settembre, la seconda stagione riprenderà esattamente da dove si era interrotta la prima. Loki è tornato nella TVA e Mobius sembra non sapere chi sia. “È un po’ come quella canzone dei Talking Heads,” ha aggiunto Wilson “E nella seconda stagione risponderemo, alla domanda “Come sono arrivato qui?’”

Mbatha-Raw in un’intervista per Entertainment Tonight ha preannunciato sorprese e uno spettacolo più audace e surreale rispetto alla narrazione della prima stagione.

Il teaser promozionale mostra anche altri prodotti, sia debutti che stagioni successive di serie già in atto. È il caso di “Ahsoka”, nuova serie del mondo “Star Wars” per la quale viene per la prima volta mostrata l’attrice Rosario Dawson nei panni della protagonista. Sono stati presentati inoltre i progetti legati a “Peter Pan e Wendy” di David Lowery e “Win or Lose” prodotto da Pixar.

