Solo ieri, mercoledì 21 settembre, ha fatto il suo debutto su Amazon Prime Video la serie tv Prisma con una prima stagione formata da otto episodi dalla durata di 40 minuti circa ciascuno. Una prima stagione che ha attirato fin da subito l’attenzione poiché vede alla regia Ludovico Bessegato ed Alice Urciuolo, coloro che sono anche alla regia di Skam Italia, una delle serie televisive più amate dal pubblico e che ha appena visto la quinta stagione andare in onda su Netflix.

Possiamo affermare che, fin dall’inizio, Prisma aveva tutte le carte in regola per essere un successo. D’altronde chi meglio di Bessegato ed Urciuolo conosce il mondo degli adolescenti? Anche se, a differenza di Skam Italia, Prisma è una serie tv originale che non prende spunto da format esteri. In Prisma i protagonisti sono Marco ed Andrea, due gemelli che all’apparenza sembrano identici, ma in realtà sono molto diversi a causa delle inquietudini che provano. I due ragazzi inaugurano un viaggio di scoperta e di passaggio da ciò che dovrebbero essere a ciò che, invece, vogliono essere realmente. Un viaggio che coinvolgerà anche i loro amici che, come i gemelli, sono alla ricerca del proprio posto nel mondo. Ed, infatti, il successo è arrivato davvero proprio come ci si aspettava. Arrivati a questo punto, quindi, la domanda che sorge spontanea ora è quella di chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione e la risposta sembra essere affermativa.

Una scena di Prisma

Come sappiamo, le piattaforme di streaming sono alla costante ricerca di titoli inediti e che possano piacere al pubblico e quando lo trovano fanno il possibile per andare avanti anche perché la concorrenza è molto alta. Infatti, pare che Prisma sia una delle serie tv italiane sulle quali Amazon Prime Video scommette maggiormente. Ovviamente i telespettatori se lo augurano poiché vogliono continuare e saperne di più. Al momento Amazon Prime Video non si è espressa ufficialmente, ma pare ormai scontato che rinnoverà la serie che, stando a dei calcoli, potrebbe fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming la prossima estate o, al più tardi, nell’autunno 2023, a distanza di un anno dal primo capitolo. Purtroppo i tempi sono lunghi poiché bisogna prendere la decisione, scrivere il copione, inizia a registrare sul set e poi post produrre, ma questo non rappresenta un problema per il pubblico che è disposto ad aspettare anche per vedere come proseguirà Prisma.

Se non avete ancora avuto modo di vedere la serie tv, non andate avanti nella lettura dell’articolo poiché contiene spoiler. Il finale della prima stagione vede Andrea stufo di doversi nascondere sempre dalla propria famiglia, dopo aver ritrovato Raffa, e decide così di affrontare il padre e di raccontargli tutto senza problemi. Da parte del padre riceve una reazione del tutto inaspettata, che lo spinge a parlare di sé anche con il resto del mondo. Per quanto riguarda Daniele, invece, capisce di voler mettere da parte la passione per il nuoto per dedicarsi alla musica. La scena finale vede Daniele ed Andrea su un pullman in silenzio, la tensione è palpabile fino a quando Andrea decide di mettere la canzone No one knows me like the piano e come reazione ottiene un sorriso imbarazzato da parte di Daniele. Dopo poco torna lo stesso pullman, ma senza i protagonisti. Al posto di Andrea troviamo un biglietto acquistato poco prima dal ragazzo. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla seconda stagione? Una cosa è certa, se ci sarà Prisma 2 tutto il cast sarà confermato.

E tu hai già avuto modo di vedere Prisma? Ti piacerebbe se fosse confermata per una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!