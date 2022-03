Gli Psicologi sono un duo musicale che si è formato nel 2019 e che è composto da Drast e Lil Kvneki. Nonostante la giovane età di entrambi, sono due classe 2001, si sono fatti largo nel panorama della musica italiana.

All’attivo, al momento, hanno un album in studio uscito nel 2020 e dal titolo Millenium Bug. Ed oggi, venerdì 11 marzo, sono tornati sulla scena musicale con il singolo Fiori Morti, prodotto da Bomba Dischi ed Universal Music Italia. Il brano, da oggi, è disponibile in rotazione alla radio e su tutte le piattaforme musicali di streaming. Ha davvero tutti i presupposti per diventare un successo con i fan del duo che sono felici di questo nuovo lavoro dei loro idoli.

Il significato di Fiori Morti

In Fiori Morti troviamo le tipiche sonorità urban rap degli Psicologi mischiate alla base pop dance. Il brano parla della storia d’amore tra due giovani che è giunta al capolinea, ma nonostante questo non vuole sparire, infatti cantano: “Che ci fai tu nei miei sogni perché non resti nei ricordi?”. La ragazza lo ha insegnato a mettersi a nudo, hanno condiviso momenti importanti, ma ora lui è diventato uno sconosciuto e tutto è andato in fumo. Ci si domanda, spontaneamente, chi c’è ora nella sua vita e nonostante tutto: “Spero che tu sia al sicuro”. Due ragazzini cresciuti insieme che hanno condiviso molto: “Cerco solo una soluzione per dirti che ti amo, ma basta un altro sguardo che smuove dentro. Dimentico il freddo, mi devasti il petto. Dimmi le cose per certo, nella confusione sto solo e mi perdo”.

Il duo degli Psicologi

Nel frattempo, gli Psicologi sono pronti per tornare live a partire da questa estate. Dopo anni difficili dove la musica ha subito un brusco stop, il duo non vede l’ora di tornare sul palco. Queste le date del loro tour estivo in giro per l’Italia:

17 giugno – Rock in Roma – Roma

23 giugno – Carroponte – Milano

24 giugno – Parco della Musica – Padova

02 luglio – Flowers Festival – Collegno (TO)

09 luglio – Oltre – Bologna

14 luglio – Arena Flegrea – Napoli

15 luglio – Parco Lama Balice – Bitonto (BA)

30 luglio – Indiegeno Fest – Patti Marina (ME)

11 agosto – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)

20 agosto – Parco Gondar – Gallipoli (LE)

27 agosto – NoSound Fest – Servigliano (FM)

E tu sei un fan degli Psicologi? Hai già ascoltato il brano Fiori Morti? Ti aspettiamo nei commenti!