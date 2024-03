Pupo vola in Russia per un concerto La notizia è stata diffusa dallo stesso cantante sui suoi profili social qualche tempo fa e ha subito scatenato moltissime polemiche.

L’artista, il cui vero nome Enzo Ghinazzi, ha fatto sapere che il 15 marzo sarebbe stato a Mosca, al Teatro del Cremlino, per registrare uno speciale televisivo intitolato “Pupo and Friends” e così è stato.

“Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in ‘trincea’. Sarà il mio modesto contributo per la Pace”, aveva scritto lo stesso Pupo su Instagram al momento dell’annuncio.

Aggiungendo:

“Non faccio questo per necessità economiche e nemmeno per il desiderio di diventare più famoso ed amato. Non ho bisogno né dell’uno né dell’altro. Lo faccio perché ho fatto un sogno. Ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per quella canzone. Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro due popoli tornavano ad essere di nuovo fratelli”.

Concerto Pupo in Russia: le polemiche intorno alla sua scelta

Non è la prima volta, anche recentemente, che Pupo ha scelto di tornare in Russia dopo l’inizio del conflitto con l’Ucraina, suscitando più di una polemica.

A maggio del 2023 era pronto a volare nel Paese degli zar per partecipare come ospite d’onore e di giurato alla manifestazione canora russa Road to Yalta, una sorta di festival di Sanremo sovietico, prima di annullare tutto a causa delle polemiche e delle minacce ricevute. Sei mesi dopo, però, a novembre, tornò sui suoi passi ed accettò l’invito a partecipare ad una trasmissione tv, davanti a una folla in visibilio.

L’amore dei russi per Pupo e per altri artisti italiani è nato grazie al festival di Sanremo, che negli anni Ottanta poteva essere trasmesso senza problemi di censura.

Il concerto oggetto di tantissime polemiche e commenti negativi da parte degli italiani che non hanno sostenuto la scelta di Pupo di recarsi in Russia è durato circa tre ore e nonostante il tanto rumore intorno all’evento sembrerebbe essere stato un vero successo, almeno per i Russi.

