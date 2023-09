Sono già passati 20 anni dall’uscita di “Naruto“, celebre serie animata tratta dal manga omonimo di Masashi Kishimoto.

In occasione di questo importante anniversario, lo Studio Pierrot ha annunciato con grande sorpresa e gioia dei fan di voler portare in scena quattro ulteriori episodi anime dedicati al ninja biondo più scapestrato di sempre.

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Nuovi episodi di “Naruto”, di cosa parleranno?

Molte sono state le voci circolanti riguardo alla trama che avrebbero dovuto avere i quattro nuovi episodi dell’anime di “Naruto“, a causa anche della mancanza per lungo tempo di informazioni più chiare in merito da parte dei vertici.

Secondo quanto sappiamo ora come ora, però, i quattro episodi dovrebbero essere totalmente originali, narrando una storia mai vista prima, probabilmente una nuova missione in cui verrà coinvolto il team 7 che tanto abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni, composto da Sakura, Sasuke e dallo stesso Naruto.

Gli episodi dureranno 30 minuti ciascuno, e le sigle di apertura e di chiusura saranno quelle più celebri dell’anime primario, con in particolare un riarrangiamento delle amatissime “Go!!!” e “Viva Rock” della band Flow.

Quando usciranno le nuove puntate di “Naruto”?

Sebbene la data di uscita ufficiale fosse stata fissata per lo scorso 3 settembre 2023, i produttori hanno espresso in un tweet la volontà di posticiparne il rilascio al fine di migliorare al massimo la resa qualitativa delle animazioni, scusandosi poi sentitamente con tutti i fan in trepidante attesa. Un po’ come ha fatto la Ubisoft con la versione console di “The Settlers“, per intenderci.

Non sono al momento state fornite ulteriori news sulla nuova data di uscita dei quattro episodi di “Naruto“, ma non appena essa verrà comunicata non perderemo occasione di informarvi.

Intanto voi cosa ci dite di questa iniziativa? Siete felici di tornare ad immergervi nel Villaggio della Foglia insieme a Naruto e ai suoi? Cosa vi aspettate da queste puntate? Fateci sapere le vostre opinioni e idee nei commenti, vi aspettiamo!