I Queen e Adam Lambert hanno lavorato su una nuova canzone ma le loro sessioni di registrazione non sono andate come speravano.

I restanti membri del gruppo immortale Queen, Brian May e Roger Taylor, si esibiscono dal vivo con l’ex star di ‘American Idol’ da circa un decennio, ma non hanno mai registrato una canzone inedita con lui – nonostante la sua bella voce – e sembra che i fan dovranno aspettare ancora più a lungo del previsto per ascoltare nuove canzoni dei Queen. Il chitarrista 73enne ha ammesso che le loro sessioni di registrazione non sono andate come speravano.

Alla domanda sulla possibilità di un nuovo disco, Brian ha detto alla rivista Guitar Player:

“Dico sempre, ‘Non lo so’. Dovrebbe essere creato in modo spontaneo. In realtà, Adam, Roger e io siamo stati in studio a provare delle cose. Ma per ora non abbiamo ritenuto che nulla di ciò che abbiamo fatto abbia premuto il pulsante nel modo giusto. Quindi non è che siamo chiusi all’idea di creare un nuovo disco, è solo che non è ancora successo.”

Il rocker di ‘Bohemian Rhapsody’ ha ammesso che la pandemia di coronavirus ha reso ancora più difficile pensare a un nuovo album.

Ha aggiunto: “E ad essere onesti, la vita ora ha preso una svolta in cui è molto difficile esplorare una strada del genere. Le cose possono cambiare, ma non credo che cambieranno molto velocemente.”

Nell’ultimo anno, Brian ha tenuto tutorial di chitarra su Instagram e preso parte alle sfide di TikTok e ha apprezzato la natura “interattiva” dei social media in assenza delle esibizioni dal vivo.

Ha detto: “Sono un artista e gli artisti stanno tutti lottando per essere ascoltati. E in questa nuova situazione in cui ci troviamo adesso, l’unico modo per essere ascoltati è sulle piattaforme di social media. E così Instagram è diventata una piccola piattaforma in cui suonare. Non ricevo applausi istantanei, ma ricevo molte risposte nei commenti e ottengo la partecipazione delle persone. Le persone accettano le sfide di suonare insieme a me e poi condividono il tutto così che io possa vederlo. È molto interattivo. Quindi è fantastico.”

Quindi i Queen stanno provando delle cose in studio e devono solo trovare le corde giuste con Adam Lambert. Non mettiamo fretta alla band… così che riusciranno a pubblicare qualcosa di unico.