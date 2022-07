Quella notte infinita è una serie tv crime creata da Victor Sierra e da Xosé Morais che ha fatto il suo debutto da poco, precisamente lo scorso 8 luglio, su Netflix. All’attivo al momento ha una stagione con sei episodi. Una trama avvincente in grado di attirare l’attenzione e la curiosità dei telespettatori. Protagonisti alcuni individui armati che circondano un carcere psichiatrico per riuscire a catturare un serial killer imprigionato. Tuttavia non sono pronti per la battaglia che da lì a poco si scatenerà.

La serie tv con protagonisti Alberto Ammann e Luis Callejo ha da poco fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming, ma comunque i fan si chiedono già se ci sarà o meno una seconda stagione proprio perché hanno amato la prima, a maggior ragione se si considera il finale aperto del primo capitolo. Non possono certo salutare il pubblico così senza dare risposte e senza certezze. Come sappiamo Netflix non ha problemi a puntare su di un titolo che ha avuto successo con il pubblico. D’altronde è alla costante ricerca di novità per riuscire a combattere il drastico calo di abbonati che ha vissuto quest’anno. Quindi se il successo di Quella notte infinita continuerà a consolidarsi, la seconda stagione arriverà senza dubbio. A darne la conferma è lo stesso Alberto Ammann che, durante un’intervista con la rivista spagnola Vertele, ha affermato che:

“La seconda stagione è in programma. Dobbiamo vedere come il pubblico risponderà a questa serie. Non ne ho idea, parlo per ignoranza, ma come spettatore mi piacerebbe vedere una seconda stagione. Mi piace, è una grande serie e io, che amo il genere, vorrei una seconda stagione. Ma per come va il mondo oggi, dipenderà dal modo in cui gli abbonati reagiranno”.

I protagonisti di Quella notte infinita

Quindi pare essere solo questione di settimane e dovrebbe arrivare la conferma ufficiale del rinnovo da parte della piattaforma di streaming: Netflix di solito, infatti, valuta i suoi lavori dopo circa un mese o al massimo due. Certo, in Italia la serie tv non ha ancora scalato la top 10, ma in altri paesi si quindi i presupposti per un nuovo capitolo ci sono tutti. Ovviamente poi sarà necessario rispettare i tempi ed il secondo capitolo non arriverà a breve sul piccolo schermo: sarà necessario scrivere le sceneggiature, iniziare le riprese e seguire i tempi di post produzione, quindi tutto questo dovrebbe portare Quella notte infinita 2 su Netflix verso la metà del 2023, magari proprio ad un anno di distanza dalla prima stagione. Se non hai ancora visto la serie tv e non vuoi spoiler non continuare a leggere. Come dicevamo, il primo capitolo è finito con un finale aperto: un colpo di scena, ovvero la scoperta che la persona che sta aiutando Simon Lago (il serial killer) e che ha ricattato Hugo rapendo sua figlia non è altro che suo fratello. Vediamo Hugo che riesce a chiamare i rapitori di sua figlia, ma la ragazza nel frattempo morirà a seguito di un attacco di cuore. Nel frattempo, in carcere Simon ottiene quello che vuole, spingendo Hugo a diventare un assassino e mettendo tutti l’uno contro l’altro. Mentre Hugo cerca di patteggiare con gli assalitori del carcere per salvarsi a vicenda, arriva la polizia. Molte risposte e dubbi a cui si spera si possa avere una risposta dalla seconda stagione di Quella notte infinita. Non ci resta altro che aspettare e vedere se Netflix deciderà davvero di puntare sulla serie tv crime per la gioia dei suoi telespettatori.

E tu hai già visto Quella notte infinita? Ti piacerebbe vedere una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!