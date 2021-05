Questo giorno che incombe, il romanzo del 2021 scritto da Antonella Lattanzi, diventerà una serie televisiva.

La notizia è recentissima, e darà modo a chi ha apprezzato la storia molto dura e coinvolgente pubblicata da HarperCollins, di veder tramutate in immagini le parole della scrittrice barese.

Il romanzo, molto sostenuto dal pubblico che ha fatto partire un coinvolgente passaparola permettendo la scalata delle classifiche letterarie, è stato anche apprezzato dalla critica, proposto tra i libri candidati al Premio Strega 2021, e sta per avere la sua trasposizione sul piccolo schermo visto che i diritti sono stati acquisiti da Indiana Production.

Un’ottima notizia per la scrittrice che già da diversi anni si occupa di sceneggiature, sua è anche quella del film del 2019 Il Campione, con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano, che lo stesso anno ha trionfato all’edizione del premio Nastro D’argento, vincendo i premi come al miglior regista esordiente (il giovane regista Leonardo D’Agostini) e al miglior produttore (Sydney Sibilia, Matteo Rovere, Rai Cinema e Groenlandia).

Questo giorno che incombe è un romanzo duro e appassionante: ecco la trama

Il romanzo Questo giorno che incombe è liberamente ispirato a un episodio di cronaca avvenuto a Bari nel palazzo dove Antonella Lattanzi è cresciuta. La storia, così come è stata strutturata dall’autrice, riesce ad attraversare più generi, dal thriller alla storia d’amore, permette di riflettere sulla maternità e le sue angosce, di parlare del male e del dubbio, e capace di riscrivere, tra realtà e finzione, una storia vera.

L’autrice, che si è già cimentata nel provare a indagare gli abissi e le pieghe dell’animo umano con i romanzi Devozione e Una storia nera, ha deciso ancora una volta di tornare a descrivere ciò che può accadere in una famiglia normale, raccontando cosa riescono a provocare il sospetto, la speranza, il dolore, la passione, e mettendo in luce ciò che può accadere ad ognuno di noi, in qualsiasi momento.

Ma cosa accade di così terribile nel romanzo Questo giorno che incombe di Antonella Lattanzi? Una giovane donna, Francesca, si trasferisce con il marito, Massimo, e le figlie, ancora piccole, in un condominio apparentemente perfetto. ‘Qui saremo felici’, pensa. Ma sarà davvero così? La giovane famiglia si è appena trasferita da Milano a Giardino di Roma, un quartiere a metà strada tra la metropoli e il mare. Il posto perfetto per iniziare una nuova vita, eppure qualcosa non va. Dei dettagli cominciano a turbare la gioia dell’arrivo. Piccoli incidenti, ombre, che hanno qualcosa di sinistro.

Ma sono reali o Francesca li sta solo immaginando? Appena messo piede nella nuova casa Massimo diventa distante, Francesca passa tutto il tempo sola in casa con le bambine e non riesce più a lavorare né a pensare. Le visite dei vicini iniziano a diventare inquietanti, sembra impossibile sfuggire al loro sguardo onnipresente. A poco a poco il cancello rosso che difende il condominio si trasforma nella porta di una prigione. Intrappolata nella casa, Francesca comincia a soffrire di paranoia e vuoti di memoria. Ha l’impressione che la casa le parli, che le dia consigli, forse ordini. Le amnesie si fanno sempre più lunghe e frequenti.

Finché un giorno, dal cortile, arriva un grido. È scomparsa una bambina. Può essere sua figlia?

Quando andrà in onda la serie tv tratta dal romanzo della Lattanzi?

Al momento è ancora presto per la messa in onda della trasposizione televisiva del romanzo. Il progetto per la realizzazione di una serie tv tratta da Questo giorno che incombe è già in fase di scrittura e vede lavorare all’adattamento la stessa Antonella Lattanzi insieme a Leonardo D’Agostini, che non si sa ancora se sarà anche il regista della serie.

Ovviamente vi terremo informati sugli sviluppi futuri, e voi cosa pensate di un romanzo che diventa serie tv? Avete letto il romanzo di Antonella Lattanzi? Guarderete la serie? Scrivetecelo nei commenti!