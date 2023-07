Dopo il successo riscontrato dall’ultimo album “Donde quiero estar“, pubblicato durante il mese di gennaio 2023, il ventunenne Pedro Luis Dominguez Quevedo, meglio noto soltanto come Quevedo, torna a calcare la scena musicale del rap spagnolo con un nuovissimo brano tutto da ballare, disponibile all’ascolto sulle principale piattaforme di streaming a partire da oggi, venerdì 7 luglio 2023.

Si intitola “Columbia“, e qui di seguito ne scopriremo insieme il significato e la traduzione del testo.

Significato di “Columbia”

Questo brano parla di un passionale amore estivo tra il cantante e una ragazza che si è presa una pausa dagli studi negli Stati Uniti. Lei sembra però essere impegnata in un’altra relazione, con un uomo di cui è innamorata nonostante lui abbia paura di impegnarsi.

Pur sapendo che la loro è solo una storia temporanea e sfuggente, l’artista si augura comunque che qualcosa di essa possa rimanere e perdurare.

Traduzione del testo

[Intro]

Uh, oh-oh-oh

(Oh-oh)

[Refrain]

Tornò sull’isola dopo aver studiato alla Columbia senza avere nulla da fare

L’anno è stato lungo, tra studiare e fare il suo dovere

Quando chiama la sua amica le dice che questa estate è fatta per bere

Vuole solo uscire e non dipendere da nessuno

[Ritornello]

Finché non mi ha incontrato, non se l’aspettava

L’ho vista entrare in discoteca, ha guardato verso di me

Sono un po’ nervoso, sorrido, tra un bacio e l’altro si è arrabbiata

Sе si è lasciata sfuggire un “ti amo” a colui che non voleva nulla

Finché non mi ha incontrato, non se lo aspettava

L’ho vista entrare in discoteca, ha ricambiato il mio sguardo

Solo un piccolo sorriso nervoso, tra un bacio e l’altro era arrabbiata

Si è lasciata sfuggire un “ti amo” a colui che non voleva nulla

[Verso 1]

Baby, sappiamo entrambi che è estate e che forse

Quando agosto sarà finito non ci vedremo più

Ma voglio avere qualcosa per quando non ci sarai più

Quindi accumuliamo ricordi ogni volta che ti mordo il labbro

Mi spingi e mi attacchi al muro

Ti guardo per l’ultima volta

So che studi negli Stati Uniti e mi usi alla tua mercé

Piccola, so che ha paura di te

Ha paura di impegnarsi e anch’io ho paura di impegnarmi

Vuole dimenticarmi, odiarmi…

Se ti aiuta, ma, mamma, mi vengono dei dubbi

Perché so che solo tu

Tu ridi mentre scopiamo nella stanza poco illuminata

Prenderemo un bicchierino, abbi cura di te, salute

E so che essere sentimentale non è mai stato il tuo atteggiamento



[Ritornello]

Finché non mi ha incontrato, non se lo aspettava

L’ho vista entrare in discoteca e mi ha guardato

Ho fatto un piccolo sorriso nervoso, tra un bacio e l’altro lei si stava arrabbiando

Ha detto “Ti amo” a colui che non voleva nulla.

[Strofa 2]

Sto rivivendo tutto ciò che abbiamo fatto quest’estate

La spiaggia mano nella mano, i baci senza il “ti amo”

Fare tardi per alzarsi presto

Cantavi le mie canzoni mentre io suonavo il pianoforte

L’isola diventava piccola ogni volta che ci guardavamo

Ascoltando reggaeton a 180 in qualsiasi tratto

Se ne sta andando, ma spero che non sia nulla di vano

Non ho mai avuto nulla di così salutare

[Ritornello]

Finché non mi ha incontrato, non se lo aspettava

L’ho vista entrare in discoteca, ha guardato verso di me

Ho un sorriso un po’ nervoso, tra un bacio e l’altro lei era arrabbiata

Ha detto “Ti amo” a colui che non voleva nulla.

[Refrain]

Tornò dagli studi alla Columbia all’isola senza nulla da fare

L’anno è stato lungo, tra studiare e fare il suo dovere

In una telefonata alla sua amica dice che quest’estate è fatta per bere

Vuole solo uscire e non avere nessuno da cui dipendere

