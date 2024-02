Dopo l’ottimo successo riscontrato soprattutto in patria con il suo primo album in studio, “Donde quiero estar” (2023), l’artista Quevedo è tornato a regalarci un nuovo brano in questi primi giorni di febbraio.

Ma andiamo con ordine: chi è Quevedo? Si tratta in un rapper di origini spagnole, classe 2001, con una carriera in ambito musicale all’attivo da non chissà quanto tempo. Il suo primo brano, dal titolo “Planteamiento erroneo“, è infatti stato rilasciato soltanto quattro anni fa, nel 2020, seguito da quel momento da circa una quarantina di altre canzoni, tra singoli e collaborazioni.

E oggi ci concentreremo proprio su uno dei suoi brani, ovvero sull’ultimo, disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme di streaming musicale a partire dallo scorso venerdì 2 febbraio 2024: si chiama “La última“, e qui di seguito andremo ad analizzarne il significato del testo.

Significato di “La última”

Questa canzone è una lettera a cuore aperto di Quevedo prima del suo ritiro temporaneo dalle scene.

Racconta di una comparazione da lui stesso fatta tra il sè di adesso, artista di successo, pieno di soldi e di fama, e il sè di un tempo, quando il denaro era un problema, il futuro incerto, la fatica per inseguire i propri sogni tanta, tantissima. Eppure, contro ogni comune previsione, il rapper agogna quella vita del passato, in cui tutto era a suo dire “puro“, in cui “svago e affari erano due elementi separati“; afferma pertanto di essere disposto a sperperare tutto ciò che ha, tutti i soldi che ha guadagnato, pur di tornare a quei momenti lontani, al fine di ritrovare (e riprovare) quel senso di bisogno e necessità in grado di permettergli davvero di apprezzare le cose che lo circondano, e innamorarsi di esse.

Della serie, in questo caso più che mai, “si stava meglio quando si stava peggio“.