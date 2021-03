Forse non lo ricorderai, ma il famoso quiz televisivo Chi vuol essere milionario? nel 1999 fu protagonista di una vera è propria truffa, un imbroglio che diventa il cuore di una nuova serie tv intitolata Quiz.

Per essere precisi, la truffa a Chi vuol essere milionario? non accadde nella versione italiana del programma, ma in quello britannico, come britannica è anche la serie TV che ha deciso di raccontarcelo.

La trama di Quiz

Quiz è una miniserie in tre episodi che ci racconta la storia della truffa più famosa della televisione. Si tratta della storia del maggiore dell’esercito britannico Charles Ingram che nel 1999 partecipò a Chi vuol essere milionario? e vinse il premio più alto; per dirlo con le parole del programma, concluse la sua scalata verso il milione.

La vittoria di Ingram però, sin da subito destò dei sospetti, pare infatti che la correttezza delle risposte date dal concorrente fossero il risultato di un imbroglio, di uno stratagemma per il quale Ingram riceveva le risposte attraverso dei colpi di tosse del professore Tecwen Whittock, presente in studio e pronto a suggerire ogni risposta.

Il caso divenne molto grande, tanto da portare i coniugi Ingram e il professor Tecwen Whittock in tribunale dove vennero dichiarati colpevoli, anche se loro continuarono a difendere fino alla fine la loro versione. Nonostante la vincita fosse stata sospesa, con il passare degli anni sono fiorite anche teorie che accreditano la loro innocenza, e che vedono i colpi di tosse non come qualcosa di sospetto, ma come semplici casualità.

La storia del programma e quella della vicenda di Charles Ingram ci viene quindi raccontata nella serie Quiz, che dal 16 marzo 2021 farà il suo esordio su TimVision con il primo episodio, e dove arriverà a cadenza settimanale anche con le altre puntate.

