Il 2022 è iniziato portando con sé molte novità nel campo della musica e soprattutto un po’ di normalità dopo ben due anni di battuta d’arresto. Finalmente si torna a respirare aria di quotidianità e tornano gli eventi live: sono sempre di più gli artisti che sono in giro per il nostro paese con i loro tour ed altrettanti saranno quelli che gireranno l’Italia questa estate in concerti che sono già quasi tutti sold out poiché la voglia di tornare a sentire musica dal vivo è molta.

Ovviamente sempre facendo attenzione, indossando le mascherine e mantenendo la distanza di sicurezza, ma si è pronti per tornare a stare sotto un palco e cantare a squarciagola. Dopo due anni in cui non è andato in scena, torna anche il Radio Italia Live – Il Concerto e lo fa in occasione dei 40 anni della famosa radio italiana. La data attesa con ansia è quella di sabato 21 maggio alle ore 20.30, appuntamento in Piazza Duomo a Milano ed, inutile dirlo, il pubblico non vede l’ora poiché il Radio Italia Live dà la possibilità di assistere a concerti live di diversi nomi della musica italiani. A presentare lo show troveremo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage spazio a Manola Moslehi che raccoglierà le emozioni dei protagonisti e tra il pubblico troveremo la speaker Daniela Cappelletti. Il Radio Italia Live – Il Concerto rappresenta il primo concerto in Italia da quando il Covid è entrato a far parte della nostra quotidianità e riporta la musica in piazza per un grande evento gratuito rappresentando la rinascita delle piazze musicali. Per questo motivo, si è deciso di ampliare il cast ed i nomi di chi prenderà parte all’evento. Gli artisti canteranno dal vivo tre brani ciascuno e saranno accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Saranno ben quindici quest’anno e, per la precisione, è stato reso noto l’elenco proprio oggi che comprende nomi davvero amati dal pubblico, per un ritorno in grande stile: Alessandra Amoroso, Blanco, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Questa decisione è stata presa apposta, come rivela Marco Volanti, editore e presidente di Radio Italia:

Il cantante Marco Mengoni

“Abbiamo allargato il cast perché questo deve essere l’anno della rinascita e in cui la musica torna nelle piazze”.

Felice ed entusiasta anche Beppe Sala, il sindaco di Milano, che non vede l’ora di vedere la sua piazza Duomo piena di gente felice:

“Il concerto di Radio Italia a Milano è sempre stato accolto con entusiasmo. Sono tempi difficili e per gestire un equilibrio dobbiamo cercare di avere momenti di svago e divertimento, il che non significa essere indifferenti a quello che succede. La città è sempre pronta a fare la sua parte”.

Ovviamente chi non potrà essere presente in Piazza Duomo, potrà seguire il concerto lo stesso poiché l’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, ma anche su Radio Italia tv ed in streaming sul sito ufficiale della radio.

E tu assisterai al Radio Italia Live – Il Concerto? Oppure lo seguirai tramite il piccolo schermo? Ti aspettiamo nei commenti!