Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli torna a distanza di sette anni dall’ultimo album di inediti con un nuovo singolo intitolato “Cherie”, che arriverà in radio da Venerdi 24 Giugno.

Raf presenterà il nuovo brano dal vivo, per la prima volta, il 25 Giugno, durante il Tim Summer Hits, in Piazza del Popolo, a Roma.

Qualche giorno fa, lo stesso cantante aveva annunciato sul suo profilo Instagram delle novità, infatti come didascalia a una foto che lo ritraeva al mare ha scritto: “Con l’Estate novità in arrivo. Solo qualche giorno di riposo poi si comincia”, accendendo la curiosità dei fan.

Anche se non sappiamo ancora il testo completo del nuovo brano di Raf è stata comunque rilasciata un’anteprima della canzone che recita: “in questi anni complicati, il futuro, non illudersi, presenta piedi nudi e mani vuote, ma noi lo accoglieremo senza dubbi e paure senza chiederci domani come sarà…..voglia di perderci, cherie, mi amor, la notte d’estate, si accende quando ridi, my sweet sweet love, hai voglia di ballare, ballare tutta la notte…”.

Il significato di “Cherie” di Raf

Raf, reduce dal tour insieme a Umberto Tozzi, in “Cherie” prova a farci dimenticare un periodo non semplice, come quello che tutti abbiamo vissuto, ravvivando la nostra energia e giocando su un irresistibile groove di basso in grado di trascinarci in momenti di evasione e di leggerezza, indispensabili per ritrovare le risorse utili per affrontare il domani.

Lo stesso cantante ha dichiarato che ogni giorno ci troviamo a dover affrontare drammi e calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento, le guerre, la disinformazione o la pandemia e tutto questo vivendo con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e che non ci siano strumenti risolutivi per tutti questi problemi.

Nel frattempo però, come dice lui, è arrivata l’estate che porta con sè leggerezza e quei momenti di sana evasione di cui abbiamo bisogno. E allora il ritmo disco-funky di “Cherie” è perfetto per celebrare proprio la voglia di ballare almeno per una notte intera senza pensare al domani.

E tu, cosa ne pensi del ritorno di Raf con “Cherie”? L’ascolterai? Ti aspettiamo nei commenti!