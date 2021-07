Sono passati tre giorni da lunedì 5 luglio, giorno in cui è venuta a mancare Raffaella Carrà, ma non passa l’amore che il pubblico continua a dimostrare nei suoi confronti, ora più che mai. Senza ombra di dubbio, la Carrà è stata e sarà sempre uno dei personaggi italiani più amati nel nostro paese ed in tutto il mondo. Per questo motivo, alla vigilia del suo funerale, si inizia già a pensare al futuro ed al modo migliore per poter omaggiare l’artista. I rumors parlano di una possibile serie televisiva con protagonista la vita e la carriera di Raffaella Carrà. Giancarlo Leone, presidente di Aipa (Associazione Italiana dei Produttori di Audiovisivo) ed ex dirigente della Rai, rivela che:

«Ora è il momento del dolore ma sicuramente in un prossimo futuro i produttori italiani cercheranno di raccontare la grande storia professionale e umana di Raffaella: credo che presto ce lo chiederanno anche partner stranieri dalla Spagna e dall’Argentina dove, come è noto, Raffaella è amatissima».

Raffaella Carrà, la Regina della Televisione

Ovviamente la Rai è pronta a mettersi in gioco per questo lavoro. D’altronde la Carrà è stata uno dei punti fermi della loro produzione per decenni. Stando a quanto dice Giancarlo Leone, tuttavia, l’unico problema sarà quello di riuscire a trovare un’attrice in grado di interpretare l’artista emiliana. Mentre per la colonna sonora non vi saranno problemi: con tutte le hit famose di Raffaella vi è solo l’imbarazzo della scelta, in più molte sono nate proprio come sigle per programmi della Rai. Non è la prima volta che le canzoni di Raffaella Carrà sono le protagoniste, infatti hanno ispirato la commedia musicale italo-spagnola dal titolo Explota Explota (in italiano tradotto in Ballo Ballo) di Nacho Alvarez che non ebbe grande successo, ma che poté contare sulla partecipazione finale della stessa Carrà.

Ed a te piacerebbe una serie tv su Raffaella Carrà? Quale attrice, a tuo parere, potrebbe interpretare questo importante ruolo? Ti aspettiamo nei commenti!