Raffaella Fico non è più single. Il suo nuovo fidanzato è Piero Neri. Lo scoop è stato svelato in anteprima dal giornalista e direttore del settimanale di gossip Chi, Alfonso Signorini. Lunedì scorso l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e showgirl campana è entrata come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6. Prima del suo ingresso nella Casa più spiata e famosa d’Italia ha confidato agli autori di essere single. In realtà la modella e soubrette originaria di Cercola ha già il cuore impegnato.

Raffaella Fico – Foto: Instagram

L’ex compagna del calciatore Mario Balotelli, dal quale ha avuto la figlia Pia, è stata “smascherata” proprio dal conduttore tv del GF Vip 6. Durante la prima puntata di Casa Chi, Signorini ha rivelato: “Raffaella Fico? Già ieri sera (lunedì, ndr) ha perso un po’ la sua maschera, il suo aplomb, vedevo la sua faccia cadere a pezzi. Soleil Sorge è una provocatrice, è una che sa fare molto bene il suo lavoro, però è anche una ragazza che ha una storia molto drammatica, non sta vivendo un periodo privato semplice”.

Alfonso ha aggiunto che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è fidanzata da circa un mese. “Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri – ha svelato Signorini -, un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese. Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa – ha sottolineato il giornalista -, perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie… Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto di essere fidanzata”. Con molta probabilità l’argomento verrà affrontato venerdì prossimo in diretta tv su Canale 5 quando andrà in onda la seconda puntata del GF Vip 6.

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 6 faranno il loro ingresso in Casa gli ultimi 8 concorrenti: Andrea Casalino, Jo Squillo, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Giucas Casella. Tra questi ultimi concorrenti il più chiacchierato della vigilia è sicuramente il modello e attore pugliese Andrea Casalino che è stato duramente criticato per qualche dichiarazione infelice e per il titolo (attribuito erroneamente dal Grande Fratello e da Mediasetplay sui rispettivi siti web ufficiali) di Mister Italia 2010 dal vero vincitore Miky Falcicchio e dall’opinionista tv ed ex gieffino Biagio D’Anelli.