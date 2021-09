Rapinatori: la serie, titolo originale Braqueurs, è un thriller poliziesco francese, ora disponibile su Netflix. È stato creato da Hamid Hlioua e Julien Lecleqcq, quest’ultimo ha diretto i 6 episodi. Nel cast di Rapinatori: la serie troviamo Sami Bouajila, Tracy Gotoas, Samuel Jouy, Nabiha Akkari, Sofia Lesaffre, Salim Kechiouche, Noureddine Farihi, Geert Van Ramperberg, Bakary Diombera.

Qual è la premessa di questa serie tv? Per proteggere la sua famiglia da un potente signore della droga, l’abile ladro Mehdi e la sua squadra di rapinatori vengono trascinati in una violenta e mortale guerra per il territorio.

Ma tutto nasce così…

Due giovani amiche/amanti, Shainez (Sofia Lesaffre) e Liana (Tracy Gotoas) rubano la droga al galoppino di un trafficante per fare un po’ di soldi e vivere insieme in riva al mare. Ovviamente, non avevano la più pallida idea che le loro azioni avrebbero causato un grande tumulto tra i signori delle bande nel competitivo mercato della droga di Anversa. Gli 8 chili di droga che hanno rubato appartenevano a Saber (Salim Kechiouche), che rapisce la nipote di Mehdi, Shainez. Mehdi (Sami Bouajila) è un ladro spietato ma molto legato alla sua famiglia. Lo si capisce da come veglia la bara del giovane fratello deceduto. Liana e Mehdi uniscono le forze per salvare Shainez dalle grinfie di Saber e dei suoi scagnozzi.

La premessa è intrigante e sarai catturato dalla determinazione di Liana e Mehdi di salvare Shainez a qualunque costo. Liana ha rubato la droga per guadagnare pochi soldi e non si sarebbe mai aspettata di combattere contro dei gangster. Il suo personaggio è indubbiamente il più interessante di Rapinatori: la serie.

La serie TV ci offre anche uno scorcio della vita di Saber, poiché suo padre e sua cugina Sofia (Nabiha Akkari) non credono che sia in grado di gestire l’attività di famiglia. Questa trama parallela non è abbastanza avvincente a causa della debolezza della scrittura del personaggio. Sarai più interessato a vedere come Liana e Mehdi lavorano insieme e se riusciranno o meno a compiere il salvataggio di Shainez. Gli attori Sami Bouajila e Tracy Gotoas hanno recitato la loro parte in modo piuttosto brillante.

I creatori di Rapinatori: la serie non hanno lesinato sulle scene d’azione e sui cadaveri lasciati a terra da Mehdi. Quest’ultimo però viene esaltato al livello del più grande mercenario del mondo. Colpisce tutti i mafiosi in testa con una facilità disarmante. Anche in questo caso, gli sceneggiatori avrebbero dovuto impegnarsi di più per costruire il passato di Mehdi e aiutarci a capire la sua evoluzione nel tempo. I clan mafiosi presenti nella serie non sembrano rappresentare una grande minaccia, il che è insolito per i signori della droga. Piuttosto che fare una mini serie TV, avrei optato per la creazione di un film thriller con una trama verticale sui personaggi di Mehdi-Liana.

