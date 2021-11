Ray Donovan diventa un film!

In questo modo è stata trovata la quadratura del cerchio, ed è così che la serie televisiva creata da Ann Biderman (Nemico pubblico, Il senso di Smilla per la neve, Schegge di paura) per Showtime, trasmessa a partire dal 30 giugno 2013, avrà il suo epilogo finale.

Lo show, che ha come protagonista l’attore Liev Schreiber (A Walk on the Moon – Complice la luna, Spinning Boris – Intrigo a Mosca, The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca), è dunque arrivato alla sua naturale conclusione. Dopo sette stagioni seguitissime dal pubblico, andate in onda su Netflix a partire dal 22 ottobre 2015, la produzione ha deciso che era arrivato il momento del commiato.

Conclusa, quindi, la settima stagione dello show, dimenticati gli eventi andati in onda nel 2020, il film cercherà di tirare le fila della storia mostrando un Ray alla disperata ricerca di Michey – interpretato dall’attore Jon Voight (Un tranquillo weekend di paura, U Turn – Inversione di marcia, Il mistero delle pagine perdute – National Treasure) -, che ha deciso di darsi ancora una volta alla fuga, con il rischio notevole che anche in questa occasione possa causare ulteriori danni in giro.

Liev Schreiber in una scena della serie Ray Donovan.

Perché è stato scelto di girare un film su Ray Donovan?

A quanto pare la scelta di tale operazione dovrebbe avere non solo il compito di affrontare le conseguenze dello scontro tra Donovan e Declan Sullivan – l’attore Kevin Corrigan (Unstoppable – Fuori controllo, Storia d’inverno, Il re di Staten Island), lasciato decisamente in sospeso alla fine della settima stagione, ma anche quello di chiudere la storia del protagonista in maniera definitiva. E ancora, assisteremo anche alla narrazione della storia delle origini di Ray e Mickey di più di 30 anni fa.

Siete curiosi di saperne di più? Il film riprende il racconto laddove la settima stagione si è interrotta, a due anni esatti dalla messa in onda dell’ultima puntata. Ray è sempre determinato a trovare e fermare Mickey, prima che possa causare un’altra carneficina. Inoltre è sempre preso dalle attuali conseguenze della faida tra lui e Sullivan.

Cast del film di Ray Donovan e data di uscita

Il debutto del film Ray Donovan è previsto per il 14 gennaio 2022 e avrà una durata di 2 ore. Liev Schreiber tornerà nuovamente ad interpretare il protagonista, affiancato da Eddie Marsan (I vestiti nuovi dell’imperatore, La vita segreta delle parole, Il professore e il pazzo), Dash Mihok (La tempesta perfetta, The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, Una squadra molto speciale), Pooch Hall (The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa, Cherry – Innocenza perduta, Incinta per caso), Kerris Dorsey (Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Non fidarti della str**** dell’interno 23), Katherine Moenning (The Ice People, Slo-Mo, Art School Confidential – I segreti della scuola d’arte), Kerry Condon (Le ceneri di Angela, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, The Walking Dead) e Jon Voight. Liev Schreiber ha scritto la sceneggiatura insieme allo showrunner della serie David Hollander (The Guardian, Heartland), che dirigerà anche il film.

Il trailer di Ray Donovan, dove eravamo rimasti…

Il trailer di Ray Donovan: The Movie, pubblicato poche ore fa in anteprima, rappresenta il primo, vero sguardo al seguito di ben due ore della serie cult e delle sue sette stagioni. E, guardandolo, ci riporta proprio lì dove ci siamo fermati, subito dopo il finale della settima stagione in onda quasi due anni fa. Pronti a ricominciare?

Il film sarà presentato in anteprima venerdì 14 gennaio, e quello appena rilasciato non sarà l’unico trailer che ci aspetta! Presto, infatti, vi informeremo rispetto ad altri dettagli che arriveranno in prossimtà del Natale: un bel regalo per i fan della serie! Restate sintonizzati, quindi!

La trama del film Ray Donovan

La serie televisiva Ray Donovan racconta le vicissitudini dell’omonimo faccendiere che risolve con sagacia e grandi capacità i problemi di molte personalità conosciute e in vista di Los Angeles – atleti, cantanti e uomini d’affari -, e che, con la medesima abilità, non riesce però a risolvere i suoi problemi personali.

Se nel suo lavoro, quindi, Ray Donovan è il punto di riferimento di chiunque debba risolvere un problema, di qualunque natura questo sia, nella sua vita privata incredibilmente non c’ più alcuna traccia di tutto il suo talento quando s tratta di suo padre, che è da molti anni carcerato.

La vita e le vicende lavorative dell’uomo si complicano, infatti, proprio quando suo padre, con il quale ha da sempre avuto un rapporto difficile e piuttosto conflittuale, viene inaspettatamente scarcerato dopo anni di detenzione e, ovviamente, il suo ritorno inaspettato sconvolge il menage del protagonista e di tutto il suo nucleo familiare. L’uomo viene rilasciato improvvisamente e le cose non possono che complicarsi, travolgendo e sconvolgendo tutto di Ray, la sua vita e la sua famiglia, sia quella che si è costruito con Abby – l’attrice Paula Malcomson (Hunger Games, Sons of Anarchy, Caprica) -, che l’ha reso padre di Bridget e Conor – l’attore Devon Bagby (CSI: NY, Ironside, Ray Donovan), sia la sua famiglia d’origine con i fratelli Terry e Bunchy, e il fratellastro Daryll.