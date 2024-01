Reacher è uno dei successi inaspettati di Amazon Prime Video e manca poco al termine della stagione 2. Già confermata poi anche la stagione 3. Il franchise basato sulla serie di romanzi di Lee Child, inizialmente vedeva Tom Cruise interpretare il personaggio principale in due lungometraggi.

Tuttavia, la serie Reacher è un adattamento più fedele, che funziona alla grande. Dopo una stagione d’esordio di successo, Reacher ritorna più grande e più cattivo di prima. E la serie trova il modo di trasformare il loro personaggio principale in qualcosa di molto di più in questa stagione.

Reacher stagione 2: una storia molto personale

Jack Reacher è un personaggio interessante e ben strutturato che incuriosisce subito lo spettatore che lo incontra per la prima volta.

Il suo comportamento funziona in sinergia con gli altri personaggi della prima stagione e si aggiunge anche ad alcuni dei momenti più leggeri. Tuttavia, è un archetipo che può indebolirsi molto se il personaggio non si adatta alle storie e alle esperienze che lo circondano.

La stagione 2 di Reacher fa sicuramente di più con il personaggio, non solo cambiando l’ambientazione della storia, ma anche attraverso altri personaggi. La prima stagione era incentrata su questo enigma: Reacher incontra e interagisce con tutti per la prima volta in una città sconosciuta. Tuttavia, la stagione 2 ribalta completamente questa dinamica modificando l’ambientazione e le relazioni.

Nella prima stagione, Reacher era un personaggio solitario senza nulla da perdere. Uno sconosciuto sconosciuto che rimane invischiato nella politica e nella criminalità di una piccola città. Sebbene il catalizzatore della storia fosse la morte di suo fratello, Reacher era distaccato da tutto ciò che accadeva intorno a lui. Dandogli un vantaggio e una sorta di comportamento esilarante e crudele.

Tuttavia, circondare Reacher di persone con cui ha una storia, lo fa automaticamente investire nel loro benessere. Il che gli dà qualcosa da perdere.

È un difficile atto di bilanciamento, ma la stagione 2 di Reacher ci fa credere con successo che questo enorme mostro muscoloso abbia effettivamente dei sentimenti ed è disposto a fare di tutto per proteggere coloro a cui tiene. Aggiungendo uno strato di emozione alle sue azioni violente e ai suoi pestaggi, qualcosa che la prima stagione ha intenzionalmente evitato.

Ma un’altra sorprendente conseguenza di queste relazioni è la commedia. La maggior parte dei momenti più divertenti derivano dalla familiarità che questi personaggi hanno tra loro.

