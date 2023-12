Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco è un film che è stato diretto da Zack Snyder e che ha fatto il suo debutto lo scorso 22 dicembre.

Nonostante siano passati solo pochi giorni, è stato già un grande successo tanto che dalla piattaforma di streaming Netflix è passato direttamente nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti in distribuzione limitata. Ci racconta di un tranquillo villaggio di contadini che si trova su una luna distante che, però, viene minacciato dalle forze armate del Mondo Madre. L’unica speranza di sopravvivenza, a questo punto, diventa una misteriosa outsider, Kora. Il film fa parte di un dittico con Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice già in programma. A dir la verità, l’intenzione iniziale di Zack Snyder non era quella di scindere il film in due parti poiché voleva farlo diventare un’unica e grande epopea, ma poi ha fatto i conti con la possibile durata e quindi è diventato necessario dividerlo in due parti.

A dar manforte alla possibilità di dividere il film in due parti, inoltre, ci si è messo anche Netflix. Il colosso di streaming è alla ricerca di titoli in grado di appassionare il pubblico e conosce bene i suoi abbonati. Per questo motivo, era alla ricerca di un film più breve che non facesse annoiare i telespettatori. Sappiamo che la seconda parte di Rebel Moon arriverà sui piccoli schermi il prossimo 19 aprile, quindi in tempi abbastanza brevi. Per i più curiosi ed i più attenti, il trailer è stato reso noto alla fine del primo capitolo.

I protagonisti di Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice

L’analisi del trailer di Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice

Il trailer di Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice non è stato reso noto in modo ufficiale, ma come anticipato lo troviamo alla fine della prima parte del film. Vediamo Kora, sempre interpretata dall’attrice Sofia Boutella, che organizza le difese di Veldt con l’aiuto degli altri guerrieri per difendersi dall’attacco del Mondo Madre. Si tratta di un’impresa non facile e ne sono consapevoli tanto che Jimmy (l’attore Anthony Hopkins) lo afferma in una scena. Il trailer ci prepara alle diverse battaglie che interesseranno i protagonisti. Non mancheranno le scene d’azione.

La cosa più importante è quella di sperare che Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice possa prendersi una sua rivincita. Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco, infatti, non ha ottenuto un buon punteggio su Rotten Tomatoes dove non sono mancate le critiche per la costruzione dell’universo di Snyder e per la narrazione sconnessa e frammentata nella presentazione degli eroi che prendono parte alla ribellione. Riuscirà il secondo capitolo del film atteso a ribaltare l’opinione del pubblico e della critica? Ancora qualche mese di attesa e lo scopriremo.

