Come sappiamo, i reboot stanno diventando sempre più famosi e sono una vera e propria moda dell’ultimo periodo. Una scelta che si sta rivelando quella giusta e di successo poiché dà la possibilità a titoli famosi del passato di tornare in auge e farsi conoscere dalle generazioni più giovani.

A breve assisteremo anche all’uscita del reboot di Mamma, ho perso l’aereo, uno dei film più amati da sempre in tutto il mondo: d’altronde è tradizione vederlo almeno una volta all’anno, soprattutto nel periodo di Natale. Il reboot di Mamma, ho perso l’aereo sarà disponibile su Disney+ tra meno di un mese, precisamente il 12 novembre ed il protagonista del reboot sarà l’attore Max Mercer. Sappiamo che Chris Columbus, il regista di Mamma, ho perso l’aereo non è d’accordo con questa decisione. Secondo lui si tratta di una grande perdita di tempo perché il film ha già avuto il successo che meritava.

Tuttavia, c’è grande attesa per l’arrivo del reboot e c’è chi sperava di poter vedere Macaulay Culkin prendere parte a questo nuovo lavoro. L’attore di New York, classe 1980, è diventato famoso proprio per aver vestito i panni di Kevin McCallister in Mamma, ho perso l’aereo. Tuttavia Macaulay Culkin ha smentito la sua presenza e tramite il proprio profilo Twitter ha affermato che:

“Solo un chiarimento, visto che mi è stata fatta questa domanda molte volte oggi: non sono nel nuovo reboot di Mamma, ho perso l’aereo. Auguro, tuttavia, fortuna a tutte le persone coinvolte”.

Inutile dirlo, i fan dell’attore ci sono rimasti male perché speravano di poterlo rivedere sul piccolo schermo, ma a tempo stesso sono felici perché di Kevin McCallister ce n’è solo uno ed è Macaulay Culkin.

E tu vedrai il reboot di Mamma, ho perso l’aereo? Ti sarebbe piaciuto vedere il ritorno di Macaulay Culkin? Ti aspettiamo nei commenti!