Nell’ultimo periodo, i reboot sono diventati sempre più i protagonisti della scena internazionale. D’altronde, si tratta di un’occasione per rivivere capolavori del passato, ma al tempo stesso per farli conoscere alle generazioni più giovani. Abbiamo assistito a diversi reboot come quello di Gossip Girl o di Pretty Little Liars ed ora è in arrivo un nuovo titolo.

Mamma, ho perso l’aereo è un film che ha caratterizzato l’adolescenza di molti di noi che hanno sognato di poter vivere, almeno una volta, in una casa da soli senza la propria famiglia e di poter fare tutto ciò che si vuole senza problemi. Un film che è diventato un classico da vedere almeno una volta all’anno nel periodo natalizio. Disney + è sempre più in prima linea per trovare titolo che possano appassionare il pubblico e sconfiggere così la concorrenza dei diretti avversari come Netflix ed Amazon Prime Video. Per questo motivo, Disney ha deciso di produrre Home Sweet Home Alone, il reboot di Mamma ho perso l’aereo. Il reboot sarà disponibile sul piccolo schermo a partire dal 12 novembre 2021, giusto in tempo per prepararsi al meglio per Natale.

Il protagonista di Home Sweet Home Alone, come ogni reboot che si rispetti, è un volto nuovo e sarà Max Mercer. Proprio lui, il più piccolo di casa, verrà dimenticato dalla sua famiglia alla partenza del viaggio per il Giappone e dovrà difendere con le unghie e con i denti il cimelio di famiglia dal valore inestimabile presente a casa sua. Ovviamente non mancheranno peripezie ed avventure. Il ruolo di Max Mercer toccherà a Archie Yates attore inglese classe 2009, ma nel cast troveremo anche Ellie Kemper, Rob Delaney, Kenan Thompson, Aisling Bea e Pete Holmes. La regia, invece, sarà affidata a Dan Mazer (già regista di Nonno scatenato).

L’attore Archie Yates

Si parlava della possibilità di poter vedere dei personaggi di Mamma ho perso l’aereo nel reboot come un cameo di Macaulay Culkin, ma così non sarà. Anzi, a dirla tutta questa decisione di fare il reboot Home Sweet Home Alone non è stata ben vista dal cast originale e soprattutto da Chris Columbus, il regista di Mamma ho perso l’aereo che ha affermato:

“Si tratta soltanto di una grande perdita di tempo, per quanto mi riguarda. Che senso ha? Credo fortemente che non si debbano rifare film del genere, che vantano una longevità enorme. È questo il caso di ‘Mamma, ho perso l’aereo’. È impossibile ricreare quella pentola d’oro una seconda volta”.

E tu cosa ne pensi? Sei a favore del reboot di Mamma ho perso l’aereo oppure la pensi come Chris Columbus? Ti aspettiamo nei commenti!